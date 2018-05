Auf den Spuren von De Beers startet Margaret Lake Diamonds ein zweites Explorationsprogramm

Der grösste Edelstein, der in der Diavik Mine bisher entdeckt wurde, ist ein 187,8 Karat schwerer Diamant mit Namen Diavik Foxfire. Diavik wird Schätzungen zufolge in etwa 3 Jahren das Erz ausgehen, ausser es wird neues Material in der Nähe entdeckt. Margaret Lake Diamonds Inc. hat soeben mit der diesjährigen Exploration auf Diagras begonnen, ein ehemaliges Grundstück von De Beers, das sich in der Nähe von Diavik befindet.

Während Aktionäre mit Spannung auf die erste Runde der Laborergebnisse vom laufenden Bohrprogramm vom gleichnamigen Grundstück in den kanadischen Northwest Territories warten, verkündete Margaret Lake Diamonds Inc. heute über den Explorationsstart auf seinem anderen Grundstück namens Diagras, das sich im Herzen von Kanadas Diamantenindustrie befindet: Dem Lac de Gras Kimberlitfeld.

Diagras befindet sich in der Nähe der produktiven Diavik und Ekati Diamantenminen, die von Rio Tinto und Dominion Diamond Mines betrieben werden. Das grosse Diagras Grundstück (18.699 Hektar) liegt direkt auf dem Trend mit der weltklasse Diavik Mine.

Diagras ist ein Joint Venture mit Arctic Star Exploration Corp. (40%), wobei Margaret Lake Diamonds mit 60% den Löwenanteil besitzt und auch der Projektbetreiber ist.

Was Diagras so attraktiv macht, ist, dass sich auf dem Grundstück bereits 12 bekannte Kimberlite befinden, die ursprünglich von De Beers in den 1990ern identifiziert wurden. Detaillierte, moderne bodengestützte Geophysik-Techniken werden nun eingesetzt, um mögliche weitere Kimberlite oder Kimberlit-Phasen zu definieren, die vom vorherigen Explorer De Beers Canada verpasst wurden, welches Unternehmen nicht all diese Techniken einsetzte.

Dieser Explorationsansatz war auch woanders erfolgreich und jüngste Beispiele beinhalten die Entdeckungen von weiteren diamanthaltigen Kimberliten am Kelvin und Faraday Kimberlitkomplex (nur ein Steinwurf entfernt vom laufenden Bohrprogramm von Margaret Lake!).

Ein zweites Beispiel, das die Explorationsprämisse zusätzlich validiert, ist der Tli-Kwi-Cho DO 27, DO18 Kimberlitkomplex, der sich ebenfalls im Lac de Gras Diamantenfeld befindet. Dieser besteht aus mehreren eruptiven/intrusiven Kimberlitereignissen, von denen jedes einen unterschiedlichen Style besitzt und unterschiedliche geophysikalische Äußerungen zeigt (nur Mag, Mag und EM, Gravität, EM und Gravität).

Da die Exploration nun auf beiden Grundstücken am Laufen ist, zielt Margaret Lake offensichtlich darauf ab, in den nächsten Wochen und Monaten neue Diamantlagerstätten im Herzen von Kanadas Diamantenzentrum zu entdecken und entsprechend grosses Aktionärsvermögen zu produzieren.





Kimberlit-Schlote bzw. “Pipes“ kommen typischerweise gehäuft in Gruppen (sog. “clusters“) vor, sodass die Wahrscheinlichkeit als hoch eingestuft werden kann, dass weitere diamanthaltige Kimberlite in der Nähe von existierenden Lagerstätten entdeckt werden, insbesondere mithilfe von hochmodernen Explorationstechniken.

Das Joint Venture zwischen Margaret Lake und Arctic Star war auch bei der Anwendung dieser Strategie während dem Explorationsprogramm im Frühling 2017 erfolgreich. Diese Arbeiten enthüllten nämlich Gravitäts- und EM-Anomalien in der Nähe von bekannten magnetischen Kimberliten, die nun überzeugende Bohrziele darstellen.

2017 Exploration

Ein bodengestütztes Geophysik-Programm wurde im Frühling 2017 gestartet und es konnten Magnetik-, Gravitäts- und Elektromagnetik-Messungen an 11 Zielstellen durchgeführt werden. Diese umfangreiche Messungen waren ein erstes wichtiges Programm (siehe Tabelle), das konzipiert wurde, um die Gebiete mit bekannten Kimberliten zu evaluieren und neue Zielstellen ausfindig zu machen.

Beim Jack Pine Kimberlit, eines der grössten Kimberlitkomplexe im Lac de Gras Diamantenfeld (mehr als 1,5 km in der längsten Dimension), zeigten die geophysikalischen Methoden (bodengestützte Gravität, EM und Magnetik) magnetische Kimberlitphasen, die vom vorherigen Explorer De Beers Canada angebohrt wurden, wobei nun auch ein neuer kimberlitartiger Geophysik-Ausdruck definiert wurde. Dieses Gebiet muss erst noch mit Bohrungen erstmals getestet werden. Vorherige Bohrungen woanders im Jack Pine Kimberlitkomplex haben bewiesen, dass dieser diamanthaltig ist.

Ziele von grossem Interesse wurden auch 2017 am Black Spruce Kimberlit generiert. Eine Serie von Gravitätstiefs kommt direkt südlich von der bekannten magnetischen Kimberlitphase vor. Eines dieser Gravitätsanomalien bricht und stört eindeutig einen Diabas-Dyke, eine Eigenschaft ähnlich die der bekannten Lac de Gras Kimberlite.





2018 Exploration

Die nächste Explorationsphase auf Diagras wird nun präzise bodengestützte Geophysik-Programme abschliessen, um Stellen zu beinhalten, die in der Nähe von bereits bekannten Kimberliten vorkommen, damit die Anzahl der bohrbereiten Ziele vergrössert wird.

Das soeben gestartete Explorationsprogramm auf Diagras wird aus bodengestützten Gravitäts-, Magnetik- und Elektromagnetik- (EM) Messungen bestehen, die sich um historisch identifizierte Kimberlite und anderen luftgestütgestützten Anomalien mit kimberlitartigen Signaturen fokussieren. Diese bodengestützten Arbeiten werden detaillierte Daten zur weiteren Analyse und Interpretation liefern, um weitere Kimberlit-Potentiale und -Ziele zu identifizieren.

Sofort im Anschluss an die Geophysik-Arbeiten wird ein umfangreiches Bohrprogramm erwartet. Sämtliche notwendigen Genehmigungen liegen bereits vor, um schnell mit Bohrungen auf Diagras beginnen zu können.



Der grösste in der Ekati Mine gefundene Edelstein ist ein 186 Karat schwerer Diamant aus dem Tagebau “Pigeon Pit“.



Weltbekannt für seine qualitativ hochwertigen Diamanten produzierte die Ekati Mine bis 2017 etwa 68 Millionen Karat.



Seit Oktober 1998 ist die Diavik Mine Kanadas grösste Diamantenmine in Bezug auf Karat-Produktion.

Unternehmensdetails



Margaret Lake Diamonds Inc.

#2050 - 1055 West Georgia Street

Vancouver, BC, V6E 3P3 Canada



Aktien im Markt: 50.407.279





Kanada Symbol (TSX.V): DIA

Aktueller Kurs: $0,11 CAD (29.05.2018)

Marktkapitalisierung: $6 Mio. CAD





Deutschland Symbol / WKN (Frankfurt): M85 / A2ARXY

Aktueller Kurs: €0,071 EUR (29.05.2018)

Marktkapitalisierung: €4 Mio. EUR

