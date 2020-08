Auf dem Sprung zur Nummer 1 mit der hochgradigsten Gold-Untergrundmine der Welt

Die heute von Ximen Mining Corp. veröffentlichte Pressemitteilung zeigt die grossen Fortschritte zur Wiederinbetriebnahme der hochgradig mit Gold vererzten Kenville Untergrundmine im Süden von British Columbia. Wie der angehende Goldproduzent heute bekannt gab, laufen die Arbeiten auf Hochtouren, um dem Mineneingang zum 257-Stollen instandzusetzen.

Wie die neuen Fotos zeigen, wird aktuell Gestein mit einem Bagger abgetragen, um den Mineneingang zu vergrössern, damit anschliessend die Holz- und Stahlverkleidung installiert werden kann. Das bedeutet im Klartext, dass sich Ximen kurz vor Abschluss der letzten Arbeiten befindet!

Nachdem der neue Mineneingang fertiggestellt ist, hat man sofort Zugang zum bereits existierenden 257-Stollen, um die hochgradigen Goldressourcen abzubauen, die im Jahr 2009 mit Bohrungen bereits nachgewiesen wurden. Insgesamt liegen dort 373.238 Unzen Gold abbaubereit, die beim aktuellen Goldpreis einen Verkaufswert von $957 Mio. CAD haben:

Mit durchschnittlich 22,9 g/t Gold ist dies eine aussergewöhnlich hochgradige Ressource, die extrem hohe Gewinnmargen ermöglicht. Derartiges ist weltweit sehr selten geworden, da die meisten Untergrundminen viel geringere Goldgehalte aufweisen.

Hinzu kommt, dass Ximen in der heutigen Pressemitteilung bestätigte, dass die Gold-Gewinnungsrate bei 99% liegt. Das bedeutet, dass fast das gesamte Gold aus dem Gestein extrahiert werden kann, wobei Ximen in konservativer Manier eine Mischung aus hoch- und niedgriggradigem Erz mit einem Gehalt von 17,1 g/t Gold nahm. Nicht einmal die 5 hochgradigsten Gold-Untergrundminen der Welt haben eine so hohe Gewinnungsrate:



Quelle: Mining.com / Die Gold-Gewinnungsraten stammen aus Unternehmensberichten

Ximen gab heute ebenfalls bekannt, dass sich die Greenwood-Verarbeitungsanlage von Golden Dawn Minerals Inc. perfekt eignet, um dort das abgebaute Erz zu Goldbarren zu verarbeiten. Bekanntermaßen ist der CEO von Ximen gleichzeitig auch der CEO von Golden Dawn Minerals, sodass eine Nutzung dieser modernen Anlagen immer näher rückt. Das bedeutet, dass Ximen keine eigene Verarbeitungsanlage finanzieren und bauen muss, sodass hohe Kapitalaufwendungen mitsamt Verwässerung vermieden werden.

Aus diesen Gründen ist Ximen die attraktivste Goldaktie, die ich kenne:

1.) Ximen steht kurz davor, die Nummer 1 der hochgradigsten Gold-Untergrundminen der Welt zu werden.

2.) Mit einer Gold-Gewinnungsrate von 99% wird Ximen ebenfalls auf Platz 1 stehen.

3.) Ximen muss keine eigene Verarbeitungsanlage bauen und finanzieren.

4.) Aufstieg zum Produzenten steht unmittelbar bevor und wird für eine fundamentale Neubewertung der Aktie sorgen.

5.) Grosse Wachstumsaussichten mit dem Bau eines neuen Stollens, um weitere Goldvorkommen bei Kenville abzubauen.

Neuer Stollenbau

Die 373.238 Unzen Gold, die mit dem 257-Stollen abgebaut werden können, sind noch längst nicht alles, was in Kenville liegt. Mit dem Bau eines weiteren Stollens will Ximen weitere Goldvorkommen abbauen und offensichtlich aus 2 Stollen gleichzeitig produzieren. Der Bau des neuen Stollens muss allerdings erst von der Minenbehörde genehmigt werden.

Wie in der News heute ebenfalls bekannt wurde, sollte diese Genehmigung in Kürze eintreffen, denn die Behörde hat Ximen dazu aufgefordert, eine öffentliche Bekanntgabe zu initiieren, woraufhin ein finaler Bericht eingereicht werden muss, um schliesslich die Genehmigung zu erhalten. Das bedeutet, dass nur noch formale Abläufe abgewartet werden müssen, da nach der Einreichung der aktualisierten Dokumente keine Beanstandungen seitens der Behörde gemacht wurden. Die Erteilung dieser Genehmigung ist also nur noch Formsache! Sobald diese Genehmigung eintrifft, kann mit einem starken Aufwärtstrend der Aktie gerechnet werden.

Neues Video über Kenville geht heute live in Asien und Nord-Amerika

Siehe Video auf der Webseite von Rockstone Research!

Technische Perspektive





Unternehmensdetails



Ximen Mining Corp.

888 Dunsmuir Street – Suite 888

Vancouver, BC, Kanada V6C 3K4



Aktien im Markt: 61.730.731





Kanada Symbol (TSX.V): XIM

Aktueller Kurs: $0,60 CAD (20.08.2020)

Marktkapitalisierung: $37 Mio. CAD





Deutschland Kürzel / WKN (Tradegate): 1XMA / A2JBKL

Aktueller Kurs: €0,38 EUR (20.08.2020)

Marktkapitalisierung: €24 Mio. EUR

Kontakt

Rockstone Research

Stephan Bogner (Dipl. Kfm.)

8260 Stein am Rhein, Schweiz





Disclaimer: Bitte lesen Sie den vollständigen Disclaimer im vollständigen Research Report als PDF auf der Webseite von Rockstone Research, da fundamentale Risiken und Interessenkonflikte vorherrschen. Der Autor, Stephan Bogner, wird von Zimtu Capital Corp. bezahlt, wobei Teil der Aufgaben des Autors ist, über Unternehmen zu recherchieren und zu schreiben, in denen Zimtu investiert ist. Während der Autor möglicherweise nicht direkt von dem Unternehmen, das analysiert wird, bezahlt und beauftragt wurde, so würde der Arbeitgeber des Autors, Zimtu Capital, von Aktienkursanstiegen bei Ximen Mining Corp. profitieren. Darüberhinaus besitzt der Autor Wertpapiere von Ximen Mining Corp., sowie von Golden Dawn Minerals Inc. und Zimtu Capital Corp., und würde somit von Aktienkursanstiegen ebenfalls profitieren. Ximen Mining Corp. bezahlt Zimtu Capital Corp. oder den Autor für die Erstellung und Verbreitung von Reports und Unternehmensnachrichten.