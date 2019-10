Auf Nvidia warten neue Chancen

Nvidia hat bewiesen, dass deren Chip-Architektur in vielen Märkten einsetzbar ist. Dies spiegelt auch der Kursverlauf der letzten Jahre wieder, wo eine Steigerung um den Faktor 12 zu beobachten ist. Mittlerweile werden wieder kleinere Brötchen gebacken, dennoch kann von einem Aufwärtstrend profitiert werden.

Nvidia ist mit seinen Prozessoren in verschiedensten Märkten erfolgreich unterwegs. Diese Hochleistungschips ermöglichen beispielsweise im Gaming-Sektor, dass in Echtzeit Raytracing Anwendungen berechnet werden. Das Ergebnis sind fotorealistische Szenarien, die immer mehr Spieler anlocken und global einen Milliarden-Markt bilden. Eine zukunftsträchtige Anwendung ist die Bewältigung rechenintensiver Aufgaben im Bereich des autonomen Fahrens. Hier ist Nvidia Teil des Konsortiums AVCC (Autonomous Vehicle Computing Consortium), das Standards setzen will. Dies erscheint aussichtsreich, nachdem Schwergewichte wie General Motors, Bosch, Continental, Toyota und andere Branchenriesen daran beteiligt sind. Hier bildet sich ein gigantischer Markt und Nvidia ist in einer sehr aussichtsreichen Position, die für Kurssteigerung sorgen wird.

Setzt man das KGV in Bezug zum Gewinnwachstum, erscheint die Aktie aktuell als fair bewertet.

Auch die Marktakteure waren von der Leistungsfähigkeit des Unternehmens überzeugt und katapultierten den Kurs im Zeitraum von Mitte 2015 bis Ende 2018 um 1285% nach oben. Im letzen Quartal 2018 musste die Aktie jedoch Federn lassen und verlor mehr als die Hälfte ihres Börsenwertes.

Im Jahr 2019 hat der Aktienkurs nicht nur einen Boden ausgebildet, sondern ist seit Mitte 2019 wieder in einem Aufwärtstrend eingeschwenkt. Aktuell ist der Widerstand bei 191 US-Dollar überwunden worden, wobei sich der Kurs die letzten acht Tage darüber behaupten konnte.

Von dieser Entwicklung kann gehebelt mit einem Call-Optionsschein profitiert werden.

Der ausgewählte Call (Basispreis 205 US-Dollar) mit der WKN MC3SBY weist eine durchschnittliche Implizite Volatilität von 40,77 % auf, die beispielsweise im down turn vor einem Jahr eine viel höhere Schwankungsbreite aufwies. Hier spiegelt sich das ruhigere Fahrwasser einer Bodenbildung und eines aufwärts gerichteten Kursverlauf wieder.

Die griechische Variable Omega beträgt 0,51 (bei einem Bezugsverhältnis von 0,1) und entspricht dem Hebel dieses Optionsscheines.

Nvidia (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 204,00 // 218,00 US-Dollar Unterstützungen: 191,00 // 173,00 US-Dollar

Fazit

Risikobereite Anleger, die von einer steigenden Nvidia-Aktie bis zum Ziel bei 218 US-Dollar ausgehen, könnten mit einem Call-Optionsschein (WKN MC3SBY) überproportional davon profitieren. Bei angenommener konstanter Volatilität und dem Ziel bei 218 US-Dollar (2,72 Euro beim Optionsschein) bis zum 14.11.2019 ist eine Rendite von rund 64 % zu erzielen. Fällt der Kurs des Underlyings in dieser Periode auf 172 US-Dollar, resultiert daraus ein Verlust von 58 % beim Optionsschein. Das Chance-Risiko-Verhältnis beträgt somit 1,12 zu 1 wenn bei 172 US-Dollar (0,71 Euro beim Schein) eine Stop-Loss Order eingezogen wird.

Strategie für steigende Kurse WKN: MC3SBY

Typ: Call-Optionsschein akt. Kurs: 1,65 - 1,67 Euro

Emittent: Morgan Stanley Basispreis: 205,00 US-Dollar

Basiswert: Nvidia



akt. Kurs Basiswert: 196,86 US-Dollar Laufzeit: 17.04.2020

Kursziel: 2,72 Euro Omega: 0,51

Kurschance: + 64 Prozent Quelle: Morgan Stanley

