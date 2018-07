Auf Novos Spuren: De Grey stößt erneut auf Anzeichen für Konglomeratgold

Erst vor Kurzem hatte der australische Goldexplorer De Grey Mining (WKN 633879 / ASX DEG) gemeldet, dass Konkurrent DGO Gold 5 Mio. AUD in das Unternehmen investiert hat. Wie angekündigt verwendet De Grey dieses frische Kapital, um die Explorationsaktivitäten auf seinem Goldprojekt Pilbara zu beschleunigen. Und meldet heute einen weiteren Treffer!

De Grey verfügt auf Pilbara über signifikante strukturelle Goldvorkommen und hat so bereits eine Ressource von rund 1,2 Mio. Unzen des gelben Metalls nachgewiesen. Größere Aufmerksamkeit zog das Unternehmen allerdings auf sich, als man vor einiger Zeit bekannt gab, auf Pilbara auch Konglomeratgoldvorkommen entdeckt zu haben, wie sie die gigantische Kursrallye bei Novo Resources (WKN A1JG38) ausgelöst hatten.

Und nun teilt De Grey mit, dass man in dieser Hinsicht erneut fündig geworden ist! Eine stratigrafische Bohrung auf dem Konglomeratziel Jarret Well nämlich entdeckte einen 11,6 Meter mächtigen Abschnitt eines Pyrit reichen Geröllkonglomerats, von dem man im Unternehmen der Ansicht ist, dass es sich um eine Fortsetzung des eisenhaltigen und Pyrit führenden Konglomerats ist, das zuvor an der Oberfläche entdeckt wurde! Dort hatte De Grey bereits drei Goldnuggets entdeckt.

Wie das Unternehmen weiter erklärte, konnte man das Konglomerat Jarret Well begrenzt auf Aufschlüsse nun auf eine Streichlänge von mehr als 1,5 Kilometern ausdehnen. Und wie De Greys technischer Direktor Andrew Beckwith ausführte, scheint das Pyrit führende Konglomerat den goldhaltigen Einheiten von Novo Resources‘ Prospektionsgebieten Comet Well und Purdy’s sehr ähnlich zu sein.

Das sind erfreuliche Aussichten für das Unternehmen, für das wirtschaftlich abzubauende Konglomeratgoldvorkommen auf Pilbara das „Tüpfelchen auf dem i“ wären. Denn damit könnte im Erfolgsfall die Wirtschaftlichkeit, der wahrscheinlich ohnehin zu errichtenden Anlage wohl deutlich gesteigert werden!

De Grey konzentriert sich zwar vor allem auf die strukturellen Goldvorkommen auf Pilbara, wird aber mit den frischen Geldmitteln auch die Erkundung des Potenzials auf signifikante Konglomeratgoldvorkommen vorantreiben. Als nächstes ist eine Bohrung auf dem Prospektionsgebiet Steel Well geplant.

Bis zum Nachweis einer Ressource für das Konglomeratgold ist es allerdings noch ein weiter und nicht einfacher Weg, wie die Schwierigkeiten von Novo bei der Erkundung seiner Projekte zeigen. Wir werden die Leser von GOLDINVEST.de auf dem Laufenden halten, wie es mit dieser spannenden Geschichte weitergeht!

