Auf Experten vertrauen

Bei Aktieninvestments gibt es vieles zu bedenken. Mitunter helfen auch die Analysen von Experten

Zu den ältesten und renommiertesten Finanzinstituten gehört sicherlich H.C. Wainwright & Co. Hochqualifizierte Fachleute untersuchen Investitionsmöglichkeiten. Oft entdecken sie qualitativ hochwertige Unternehmen, die noch unterbewertet sind. So lohnt sich auch mal ein Blick auf die Untersuchungen der dortigen Analysten. Denn sie können dem Anleger helfen fundierte Entscheidungen beim Investieren in Aktien zu treffen.

Die Analysten von H.C. Wainwright & Co. haben sich gerade Endeavour Silver angeschaut. Das auf Wachstum ausgerichtete Silberunternehmen produziert in vier Silber-Goldminen in Mexiko. Ein fünftes Projekt steht vor der Entwicklungsentscheidung. Besonders gefielen die äußerst positiven Explorationsergebnisse auf dem Parral-Projekt (bis zu 332 Gramm Silber pro Tonne Gestein). Hier bahnt sich wohl die Entwicklung einer weiteren hochgradigen Silbermine an. So wird Endeavour Silver weiter zum Kauf empfohlen und das Kursziel von drei auf 4,25 US-Dollar je Aktie angehoben.

Nicht nur Gold, auch Silber hat sich preislich sehr gut entwickelt. Die Bestände der Silber-ETFs beispielsweise sind enorm angestiegen und machen im Moment bereits knapp neun Monate der jährlichen globalen Silberproduktion aus - erfreulich für Anleger und auch Silbergesellschaften.

Auch MAG Silver gefällt den Experten von H.C. Wainwright & Co. Im nächsten Jahr soll das von MAG Silver (44 Prozent) und Fresnillo (56 Prozent) entwickelte Juanicipio-Silberprojekt in Mexiko die Produktion starten. Dies mitberücksichtigt, empfiehlt das Expertenteam MAG Silver zum Kauf. Das Kursziel wurde von 16,50 US-Dollar auf 18,50 US-Dollar je Aktie erhöht.

