Auf dem DAX ist der Deckel drauf – Stichwahl in den USA noch nicht entschieden

Nach der Stichwahl im US-Bundesstaat Georgia könnte es länger dauern, bis ein definitives und belastbares Ergebnis feststeht. Für den Moment scheinen sich die Anleger aber zunächst mit der knappen Stimmverteilung für beide Lager anzufreunden.Am Ende der Auszählung werden zwar entweder Republikaner oder Demokraten im Senat die Nase vorn haben. Dennoch wird jedes gesetzliche Vorhaben die gleichen knappen Mehrheiten gewinnen müssen. Georgia könnte so ein Vorbote des politischen Washington der nächsten zwei Jahre sein. Mit einem annähernden Patt im Kongress werden drastische Steuererhöhungen weniger wahrscheinlich und das ist für den Aktienmarkt zunächst einmal eine gute Nachricht.Im Deutschen Aktienindex hat sich in dieser Woche nach einer stärkeren Eröffnung eine Seitwärtsbewegung eingestellt. Bei 13.759 Punkten liegt ein Widerstand, der wie ein Deckel auf dem Kursgeschehen sitzt. Erst bei einem Ausbruch darüber schaffen sich die Käufer neue Perspektiven.Die Hoffnung, durch die Impfungen einem Ende der Pandemie näherzukommen, sorgt auf der einen Seite weiter für hohen Optimismus, der allerdings durch den nun bis Ende Januar verlängerten und verschärften Lockdown in Deutschland getrübt wird. Dennoch kann die vorherrschende Euphorie unter den Anlegern auch ein Warnzeichen sein. Denn wenn alle investiert sind, ist das Potenzial auf der Käuferseite begrenzt. In der Vergangenheit führten solche wie die aktuell auf Mehrjahreshochs liegenden Stimmungswerte oft zu einer Trendwende am Aktienmarkt.

Die Inhalte dieser Pressemitteilung/dieses Artikels (nachfolgend: „Inhalte“) sind Bestandteil der Marketing-Kommunikation von CMC Markets, Niederlassung Frankfurt am Main der CMC Markets UK Plc (nachfolgend “CMC Markets”) und dienen lediglich der allgemeinen Information. Sie stellen keine unabhängige Finanzanalyse und keine Finanz- oder Anlageberatung dar. Sie sollten nicht als maßgebliche Entscheidungsgrundlage für eine Anlageentscheidung herangezogen werden. Die Inhalte sind niemals dahin gehend zu verstehen, dass CMC Markets den Erwerb oder die Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente, einen bestimmten Zeitpunkt für eine Anlageentscheidung oder eine bestimmte Anlagestrategie für eine bestimmte Person empfiehlt oder für geeignet hält. Insbesondere berücksichtigen die Inhalte nicht die individuellen Anlageziele oder finanziellen Umstände des einzelnen Investors. Die in den Inhalten wiedergegebenen Bewertungen, Schätzungen und Prognosen reflektieren die subjektive Meinung des jeweiligen Autors bzw. der jeweils zitierten Quelle, können jederzeit Änderungen unterliegen und erfolgen ohne Gewähr. In jedem Fall haftet CMC Markets nicht für Verluste, welche Sie direkt oder indirekt durch eine Anlageentscheidung erleiden, die Sie aufgrund der Inhalte getroffen haben.

Unsere Produkte unterliegen Kursschwankungen und Sie können Ihr gesamtes investiertes Kapital verlieren. Diese Produkte eignen sich nicht für alle Investoren. Stellen Sie daher bitte sicher, dass Sie die damit verbundenen Risiken verstehen und lassen Sie sich gegebenenfalls von dritter Seite unabhängig beraten. Sie sollten auch unsere Risikowarnungen für die jeweiligen Produkte lesen. Anlageerfolge in der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft.