Auf Allzeithoch in die Osterfeiertage?

1. Volkswagen (WKN 766403)

Umsatzspitzenreiter ist in Stuttgart seit mehreren Tagen die Volkswagen-Aktie. Auch heute gehen viele Papiere des Konzerns um, bis zum Mittag verliert die Aktie 1,7%. Im Laufe der Woche hatte Volkswagen für Aufsehen in den USA gesorgt. Mehr dazu erfahren Sie in unserem Aktien weekly.



2. Bayer (WKN BAY001)

Unter hohen Umsätzen in Stuttgart verliert auch die Bayer-Aktie 0,7%. Die Aktie des des Leverkusener Chemie-Konzerns kann sich seit einiger Zeit nicht nach oben absetzen und notiert mit rund 54 Euro ungefähr dort, wo sie bereits vor einem Jahr stand. Am Dienstag hatte die DZ Bank eine neue Kaufempfehlung für die Bayer-Aktie ausgesprochen und auf die Chancen des Impfstoff-Deals mit CureVac verwiesen, der zu Jahresbeginn geschlossen wurde.



3. Allianz (WKN 840400)

Auch die Aktien des Münchener Versicherungs-Riesen geben am Gründonnerstag rund 0,5% ab. Im März konnte die Allianz gleich zwei Tochter-Unternehmen des britischen Konkurrenten Aviva akquirieren. So übernahm man sowohl das Geschäft in Italien als auch in Polen. In dieser Woche wurde außerdem bekannt, dass man sich für den amerikanischen Sachversicherer Hartford interessiere, um somit das Amerika-Geschäft zu stärken.