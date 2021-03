Attraktivität der Finanzplätze in Deutschland steigt an

„Im Jahr 2020 sind die Handelsvolumina an allen Handelsplätzen in Deutschland signifikant gestiegen. Diese Entwicklung dürfte auch auf eine Zunahme der Handelsaktivität von Privatanlegern zurückzuführen sein.“ Das geht aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage des FDP-Bundestagsabgeordneten Frank Schäffler hervor. Der Finanzexperte warnt: „Das zarte Pflänzchen positiver Entwicklung wird durch die Finanztransaktionssteuer wieder erstickt. Das darf nicht zugelassen werden.“



Wie aus der Antwort weiter hervorgeht, profitiert nicht nur die Frankfurter Börse, sondern auch die kleineren Börsen. So hat Hamburg sein Handelsvolumen in zwei Jahren verzweiundzwanigfacht. Dennoch bleibt es dabei, dass Frankfurt in Deutschland eine klare Dominanz hat. Insgesamt wurden 2020 1.933 Mrd. an Aktien gehandelt, aber nur 406 Mrd. entfallen auf Börsen außerhalb Frankfurts. Im internationalen Vergleich bleibt Deutschland jedoch vernachlässigbar und hinkt weiter hinterher: Das Handelsvolumen an der New York Stock Exchange beispielsweise betrug in 2019 14.401 Mrd. EUR.



Mehr lesen »