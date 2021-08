Attraktiver Euro-Trade!

Eines der zentralen Themen, welches bei den Anlegern aktuell ganz besonders im Fokus steht, ist die Entwicklung der Inflationsrate. Entsprechend war der Blick in der abgelaufenen Woche auf das Sitzungsprotokoll der US-Notenbank gerichtet. Dabei überraschte es nicht, dass die FED allmählich vorsichtiger wird. Auch die Tatsache, dass FED-Chef Jerome Powell das weitere Vorgehen von der Entwicklung am US-Arbeismarkt abhängig macht, ist ebenfalls keine neue Erkenntnis. Allerdings könnte die US-Notenbank früher als dies aktuell erwartet wird, mit der Rückführung der Anleihekäufe („Tapering“) beginnen und dem Markt damit Liquidität entziehen. Hier richtet sich der Blick auf das nächste Treffen der US-Notenbank, das am 21. und 22. September stattfindet.

Impuls aus Jackson Hole?

Am kommenden Donnerstag findet das Symposium in Jackson Hole statt, auf der sich auf internationaler Ebene über die künftige Geldpolitik austauscht wird. Hier könnte Powell die Märkte bereits sanft auf ein möglicherweise bereits im September anstehendes Tapering vorbereiten. In jedem Fall möchte man mit der Erfahrung aus dem Jahr 2013 eine unglückliche Kommunikation vermeiden, die dann zu heftigen Kurskapriolen an den Märkten führt. Dass ein allmähliches Abziehen des billigen Geldes sinnvoll ist, zeigen neben den Indikatoren hinsichtlich einer zunehmenden Inflation auch die Daten vom US-Arbeitsmarkts an. So gingen die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA in der letzten Woche kräftiger als erwartet zurück. Sollte die Konjunktur weiter anziehen, nimmt auch von dieser Seite der Druck auf die US-Notenbank weiter zu, sich von der extrem expansiven Geldpolitik der letzten Jahre zu verabschieden.

US-Dollar als Profiteur der künftigen Geldpolitik?

Während in den USA offensichtlich der Weg aus dem Zinstief allmählich geebnet wird, lassen sich in Europa diesbezüglich noch keine Hinweise erkennen. Vielmehr lässt die Europäische Zentralbank den Geldhahn vorerst weiter aufgedreht. Auch hier ist davon auszugehen, dass EZB-Chefin Lagarde die Märkte nicht mit einem raschen Kurswechsel überraschen wird, so dass sich eine Abkehr vom billigen Geld ebenfalls frühzeitig erkennen lassen sollte. Von den unterschiedlichen Strategien zwischen FED und EZB dürfte vor allem der US-Dollar profitieren. Schließlich sucht sich das Kapital immer den Weg zur bestmöglichen Rendite. Es sollte daher nicht überraschen, wenn der Euro in den kommenden Wochen weiter Federn lassen muss. Dabei lässt sich an einem Rücksetzer beispielsweise mit dem im Hebelzertifikate-Trader jüngst vorgestellten Short-Hebelzertifikat (WKN KB73X5), das mit einer aktuellen K.o.-Schwelle bei 1,2478 US-Dollar ausgestattet ist, teilhaben.

Eine erfolgreiche Börsenwoche wünscht IhnenStephan FeuersteinHebelzertifikate-TraderUrheberrecht / Bildmaterial:

Wir verwenden Bildmaterial von folgenden Anbietern:

www.fotolia.de

www.istockphoto.de

Wir verwenden Charts von folgenden Anbietern:

www.tradesignalonline.de

www.market-maker.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur Deutschen Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.