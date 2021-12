Die Atomreaktor-Geschichte

Von der Entdeckung der Radioaktivität, verbunden mit den Namen Henri Becquerel, Marie Curie oder Ernest Rutherford, über die Umwandlung von Atomen, sorgt Atomkraft heute für saubere Energie

Das Atommodell wurde von Ernest Rutherford 1911 entwickelt und von seinem Schüler Niels Bohr näher erläutert („Quantensprung“). Die Kernspaltung wurde letztlich 1938 entdeckt und erkannt. Diese führt zur Freisetzung von Energie. Die erste atomare Kettenreaktion gelang 1942 und führte dann 1945 zum Abwurf von Atombomben auf Hiroshima und Nagasaki. Die weltweit erste Kernschmelze eines Kernreaktors geschah im Ottawa Valley an 12. Dezember 1952. Dieser Unfall war wie eine Schockwelle auf der ganzen Welt. Der spätere US-Präsident Jimmy Carter war damals Nukleartechniker in der Navy und half bei den Aufräumarbeiten.





Auch wenn der Atomenergie eine zerstörerische Kraft innewohnen kann, so dient die Kernenergie heute als saubere und sichere Methode der Energiegewinnung. Der erste Atomreaktor zur Stromerzeugung stand in der Sowjetunion, in Obninsk. Dies war 1954. Ein Jahr später ging das erste atomare U-Boot der US-Marine in Betrieb. Denn gerade U-Boote profitierten von der Atomenergie, waren doch Batterien nicht leistungsfähig genug. Bald begann dann der Aufschwung der Atomenergie. Heute werden fast weltweit neue Atomkraftwerke geplant, gebaut und betrieben.





Die Atomkraftwerke sind ein wichtiger Beitrag gegen den Klimawandel und sie sind heute sicherer als je zuvor. Auch der nach oben gegangene Uranpreis verdeutlicht wie wichtig diese Art der Energieerzeugung in einer Welt, die CO2-Emissionen verringern will, ist. Uran und Urangesellschaften rücken daher mehr und mehr in den Blickpunkt. In den USA gehört Uranium Energy mit seinen diversen, teilweise bereits genehmigten Uranprojekten dazu. Eine Aufbereitungsanlage in Südtexas vervollständigt neben verschiedenen Beteiligungen an Uranwerten das Portfolio. IsoEnergy ist mit seinen Projekten, wobei besonders aussichtsreich die Laroque-Liegenschaft hervorsticht, im Athabascabecken in Saskatchewan beheimatet.





