Atomkraftwerke – unverzichtbar und immer sicherer

Die Energieversorgung mit Kernkraft ist ein notwendiger Teil des Energiemixes. Forscher arbeiten an Technologien, die die Atomkraftwerke sicherer machen

Auch Kernkraftwerke werden älter. Gerade die USA brauchen neue Reaktoren, deren Risiken möglichst minimiert sind. Eine Möglichkeit, die zwar nicht neu ist, aber helfen könnte, ist statt Wasser flüssiges Salz als Kühlmittel zu verwenden. Bei diesem Integral Molten Salt Reactor (IMSR) befindet sich das Uran im flüssigen Salz. Nun soll das erste Kernkraftwerk in dieser Art 400 Kilometer von Toronto und Montreal entfernt gebaut werden.

Denn auch in Kanada, wie fast überall in der Welt wird die Atomkraft ausgeweitet, neue Kraftwerke errichtet. Smog und Luftverschmutzung gilt es den Kampf anzusagen. Noch produziert China rund 70 Prozent seines Stroms aus Kohle, dies soll sich ändern. Auch das starke Wirtschaftswachstum in China und anderen aufstrebenden Ländern kann durch Atomstrom unterstützt werden.





Um global die Klimaerwärmung zu verringern und die Luftverschmutzung einzudämmen – so sieht es auch die Internationale Energieagentur (IEA) – wird die Atomenergie benötigt. Daher sollte der Rohstofff Uran gut nachgefragt werden. Liefern werden das nötige Uran die Urangesellschaften. Dazu könnten Uranium Energy oder Fission 3.0 gehören.





Uranium Energy kann bereits auf fortgeschrittene Uran-Projekte blicken. Unter anderem einmal in Texas, wo das Unternehmen auch eine bereite Verarbeitungsanlage besitzt. Und einmal gibt es ein Projekt in Wyoming, das kurzfristig die Produktion starten kann. Als zusätzliches Standbein hat Uranium Energy ein aussichtsreiches Titanprojekt in Paraguay erworben.





Fission 3.0 ist noch soweit, hat jedoch 20 Uran-Projekte im Portfolio. Darunter befindet sich beispielsweise die Patterson Lake North-Liegenschaft im Athabascabecken in Saskatchewan. Diese befindet sich unmittelbar neben dem berühmten Uran-Projekt von Fission Uranium, der Patterson Lake South-Liegenschaft. Die Patterson Lake North-Liegenschaft wurde 2013 Teil des Portfolios von Fission 3.0.





