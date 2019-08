Atomkraft kann jetzt schwimmen

Das erste schwimmende Atomkraftwerk der Erde ist auf dem Weg nach Ostsibirien. Start war in Murmansk

5000 Kilometer lang ist die Reise der „Akademik Lononssow“ ins abgelegene Sibirien. Sie kann eine Stadt mit 100.000 Einwohnern mit Strom versorgen. Und in Russland mangelt es an einer zentralen Energieversorgung und dies in rund drei Viertel des Landes. Gerade für Regionen mit Bodenschätzen, die abgelegen sind, könnte das schwimmende Atomkraftwerk eine wichtige Rolle übernehmen.

Die staatliche Rosatom ist für das Projekt verantwortlich und bezeichnet die Akademik Lononssow als unsinkbar, ein Wassereintritt sei unmöglich. Rosatom will international expandieren. Russland übrigens will seine Atomkraftquote von etwa 19 Prozent auf 20 bis 30 Prozent steigern.

Atomkraftwerke brauchen Uran. Um den Nachschub an Uran kümmern sich beispielsweise Uranium Energy oder Fission 3.0. Uranium Energy steht mit einem Teil seiner Uranprojekte und seiner voll lizenzierten Aufbereitungsanlage in Südtexas quasi in den Startlöchern. Uranprojekte in Südtexas, Arizona, Paraguay und New Mexico sowie eine große Ferro-Titan-Lagerstätte in Paraguay gehören zum Portfolio.

Fission 3.0 konzentriert sich auf Uranliegenschaften im berühmten Athabascabecken in Saskatchewan („Lake North“, „Cree-Bay“) und auf Projekte in Peru. Die Aktivitäten in Peru beziehen sich auf den Macusani-Bezirk, einem aufstrebenden Uranbezirk mit großer Bergbaufreundlichkeit. Der Vorgänger von Fission 3.0 (Fission Energy) erwarb dort Liegenschaften mit einer sehr vielversprechenden Geologie.

