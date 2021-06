Mit Atomenergie in eine emissionsarme Zukunft

Neue Technologien und Forschungen machen die Kernkraft immer sicherer, sauberer und günstiger

Der Beitrag der Energiegewinnung aus Kernkraft zur globalen Energiewende darf nicht unterschätzt werden, denn er ist elementar wichtig. Es gibt keine direkten CO2- oder THG-Emissionen und Atomkraft besitzt auch eine der niedrigsten CO2-Emissionsraten über den gesamten Lebenszyklus. So kann Energie sicher, zuverlässig und ohne fossile Brennstoffe erzeugt werden. Mit einem Zuverlässigkeitsfaktor von mindestens 80 bis 90 Prozent ist die Kernenergie der Energiegewinnung aus Wind (30 bis 40 Prozent) und auch aus der Sonne (10 bis 25 Prozent) überlegen.





Auch unter dem Kosten-Gesichtspunkt schlägt Atomenergie die erneuerbaren Energien, denn es entfallen etwa die Lagerkosten. Gerade durch die Katastrophen von Tschernobyl und Fukushima wurden Modernisierung und Sicherheitssysteme umfassend vorangetrieben. Der Energiemix der Erde soll mit möglichst wenig fossilen Brennstoffen gelingen, Emissionsvermeidung ist das Ziel. Aber dies gelingt mithilfe von Atomkraftwerken, Wind, Wasserkraft und Photovoltaiktechnik. Die Weltbevölkerung wächst und die Energienachfrage steigt an.





Viele Länder sind auch einfach nicht in der Lage, den Großteil ihrer Energieerzeugungsleistung aus erneuerbaren Energien abzudecken. Die Atomkraft dagegen wird nicht durch Wetterbedingungen und Saisonalität beeinflusst. Alle diese Überlegungen drängen zu dem Schluss, dass Nuklearenergie beim Übergang zu einer emissionsarmen Welt bis 2050 eine größere Rolle spielen muss. Damit auch das Uran, das die Kraftwerke brauchen. Dieses haben Unternehmen wie IsoEnergy oder Uranium Energy in ihren Projekten. Uranium Energy besitzt diverse, weit entwickelte beziehungsweise teilweise genehmigte Uranprojekte, etwa in den USA ein großes Projekt. IsoEnergy ist mit seinen Uranprojekten im berühmten Athabascabecken in Saskatchewan. Dabei sticht besonders die hochgradige Hurricane-Zone hervor.





