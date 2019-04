Atomenergie als Lebensretter

Klimawissenschaftler haben es genau erforscht: Die Kernenergie rettet Leben, trotz mancher Unkenrufe

Klimaforscher Pushker Kharecha und James Hanson kamen in ihrer Studie zu dem Schluss, dass die Atomenergie annähernd zwei Millionen Menschenleben gerettet hat. Denn diese wären durch Luftverschmutzung und Verunreinigungen durch traditionelle Energiequellen vernichtet worden. Atomenergie ist nicht nur extrem effizient, sondern auch unglaublich sauber. Vergleicht man die gleiche Menge Uran mit der entsprechenden Menge fossiler Brennstoffe, so kann Uran eine Million mal mehr Wärme erzeugen. Dabei entsteht weder Feuer noch Rauch. Ganz im Gegensatz zu der massiven Rauchentwicklung der Industrie, die für viele vorzeitige Todesfälle verantwortlich ist.

In den nächsten Jahrzehnten, so die beiden Klimaforscher, könnten durch die Kernenergie weitere Millionen Todesfälle verhindert werden, wobei sich die Zahl danach richtet, welche Art von Brennstoff durch die Atomenergie ersetzt wird. Zudem ist die Energiegewinnung aus Kernenergie die sicherste Form der Stromerzeugung. Denn laut den Berechnungen sind die Todesopfer der Atomkatastrophen (Tschernobyl, Fukushima, Three Mile Island) zwar äußerst bedauerlich, aber sehr gering.

Im Vergleich zu Wind- und Sonnenenergie kann die Atomenergie auch mit einigen Vorteilen punkten, etwa der geringe Platzbedarf, weniger Abfall und eine geringere Materialmenge. Und da die Energiedichte eines Kraftstoffs die Auswirkungen auf Gesundheit und Umwelt bestimmt, ist gerade auch unter dem Gesichtspunkt, dass immer mehr Weltbürger mit Energie versorgt werden müssen, die Atomenergie nicht wegzudenken. Das dafür nötige Uran werden Urangesellschaften wie Fission 3.0 oder Uranium Energy liefern.

