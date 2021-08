Astrazeneca: Kommt ein Corona Medikament?

Weitere Suchergebnisse zu "AstraZeneca":

Die Analysten von Jefferies haben die Bewertung für die Aktien von Astrazeneca auf "KAUFEN" belassen. Während die globale Entwicklung von Corona-Impfstoffen ein wissenschaftlicher Triumph sei, gebe es weltweit nur eine Handvoll relativ ineffektiver Medikamente, die für die Behandlung der Krankheit zugelassen seien, so die Experten in einer gestern veröffentlichten Studie.



Effektive Behandlungsmöglichkeiten würden aber ebenfalls gebraucht, um die Pandemie unter Kontrolle zu bekommen. Sie wären angesichts der hohen Ansteckungszahlen auch lukrativ für die entwickelnden Unternehmen, wobei ein oral zu verabreichendes Breitband-Medikament am aussichtsreichsten wäre. Roche zähle zu den Pharmafirmen, die ein solches Medikament entwickelten. Aber auch die Forscher an den Virus neutralisierenden Antikörpern - neben Roche unter anderem Astrazeneca - oder intravenös zu verabreichender, Viren hemmender Medikamente wie Pfizer könnten auf erkleckliche Umsätze hoffen. dpa-AFX Analyser

