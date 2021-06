Astrazeneca: Gute Nachrichten!!

Weitere Suchergebnisse zu "AstraZeneca":

Die Analysten von Jefferies haben die Bewertung für die Aktien von Astrazeneca auf KAUFEN mit einem Kursziel von 8850 Pence belassen. Man lobte in einer am Freitag veröffentlichten Studie die anlässlich der Krebskonferenz Asco vorgestellten Testergebnisse zur begleitenden Brustkrebsbehandlung im Frühstadium mit Lynparza. Da die Olympia-Studie allerdings noch keine validen Angaben zum Gesamtüberleben der Patientinnen geliefert habe, sollte vor diesen Daten der Anlauf des Mittels als frühe begleitende Therapie etwas gedämpft werden. Grundsätzlich rechnen die Banker für Lynparza in dieser Indikation mit einem Umsatzpotenzial von bis 1,25 Milliarden pro Jahr und bis zu 5,6 Milliarden über alle Indikationen hinweg. (dpa-AFX)

