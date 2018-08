AstraZeneca platziert vier neue Unternehmensanleihen

Seit dem 16. August sind in Stuttgart vier neue Unternehmensanleihen des englisch-schwedischen Pharmakonzerns AstraZeneca handelbar. Es handelt sich dabei um Fremdwährungsanleihen in US-Dollar (USD). Die Mindestanlagesumme beträgt jeweils 2.000 USD, umgerechnet derzeit ca. 1728 Euro. Ab 2.000 USD ist die Anpassung der Anlagesumme in 1.000-USD-Schritten möglich - das entspricht derzeit ca. 864 Euro. Der Kauf und Verkauf kann an der Börse Stuttgart in Euro sowie in USD (Stuttgart FXplus) abgewickelt werden.

Die Anleihe mit der WKN A194Y2 bietet eine jährliche Verzinsung von 3,500 Prozent und wird am 17.09.2023 fällig. Die zweite Anleihe (WKN A194Y3), ebenfalls zum 17.09.2023 fällig, ist ein Floater. Die Verzinsung orientiert sich am 3-Monats-Libor + 66,5 Basispunkte. Aktuell liegt der Zinssatz bei 2,977 Prozent. Der Bond mit der WKN A194Y4 hat ein Emissionsvolumen von einer Milliarde USD und ist mit 4,000 Prozent jährlich verzinst. Das Papier ist zum 17.01.2029 fällig. Die vierte Anleihe (WKN A194Y5) ist ein Langläufer mit Fälligkeit zum 17.08.2048. Der Kupon beträgt 4,375 Prozent.

Bei allen vier Bonds hat sich AstraZeneca vorzeitige Kündigungsmöglichkeiten (Make Whole Call Optionen) eingeräumt. S&P bewertet Astra Zeneca mit BBB+. Der internationale Pharmakonzern ist 1999 aus der schwedischen Astra AB und der britischen Zeneca PLC entstanden. Im Jahr 2017 betrug der Umsatz 490 Millionen US-Dollar in Deutschland - weltweit waren es 22,5 Milliarden.