AstraZeneca – Pharmariese mit Discount

AstraZeneca (GB0009895292) ist in Kontinentaleuropa wegen der Lieferverzögerungen beim Coronavirus-Impfstoff in die Kritik geraten. Im Unterschied zu BioNTech und Moderna führt der Pharmariese ein deutlich größeres und diversifizierteres Produktportfolio und bietet neben Impfstoffen auch Therapien bei Atemwegserkrankungen, Herz-Kreislauf- und Stoffwechselkrankheiten, Krebs und neurologischen Erkrankungen an. Diese Diversifikation auf Produktebene führt zu einer wesentlich geringeren Volatilität der Aktie. Dennoch gibt’s den soliden Blue Chip aktuell für rund 70 britische Pfund – gerade mal 10 Pfund über dem Corona-Tief vom März 2020. Anleger, die mit Discount einsteigen, können auf dem niedrigen Niveau bereits von einer Seitwärtsbewegung profitieren.

Discount-Strategien Juni

Wer von kontinuierlichen Kursen ausgeht, verzichtet auf einen größeren Sicherheitspuffer: Das wechselkursgesicherte Discount-Zertifikat der SG mit der ISIN DE000SD24847 bietet beim Kaufpreis von 67,29 Euro ganze 4,3 Prozent Sicherheit. Es bringt einen maximalen Gewinn von 2,71 Euro oder 13,6 Prozent p.a. ein, sofern die Aktie am 18.6.21 auf oder über dem Cap von 70 britischen Pfund schließt; andernfalls erhalten sie einen Barausgleich. Ganze 8,8 Prozent Puffer gibt’s beim wechselkursgesicherten Discounter der SG mit der ISIN DE000SD26J71: Das Produkt mit dem Cap bei 65 Pfund erzielt eine Maximalrendite von 5,1 Prozent oder 1 Euro, sofern die Aktie am 18.6.21 oberhalb des Caps schließt. Ansonsten erfolgt auch hier ein Barausgleich.

Discount-Strategien September

Mehr Puffer gibt’s bei einer längeren Laufzeit: Das nicht-währungsgesicherten Discount-Zertifikat der HVB mit der ISIN DE000HR63U36 bietet 9 Prozent Sicherheit. Es ist mit einem Cap von 67,50 Pfund ausgestattet und kann bei einem Preis von 74,60 Euro und unveränderten Wechselkursen eine Rendite von 4,18 Euro oder 10,2 Prozent p.a. generieren. Notiert die Aktie am Bewertungstag 17.9.21 unter dem Cap, erhalten Anleger die Lieferung einer Aktie. Das gilt auch für das Zertifikat mit der ISIN DE000HR63U10, das beim Cap von 62,50 Pfund einen Puffer von 13,9 Prozent aufweist und maximal 2,24 Euro oder 5,8 Prozent p.a. realisiert.

ZertifikateReport-Fazit: Die Discounter eignen sich grundsätzlich für alle Anleger, die einen defensiven Einstieg in den Pharma-Blue-Chip AstraZeneca suchen. Aufgrund der vergleichsweise geringen Volatilität sollten die Caps nicht allzu weit von der aktuellen Notierung entfernt gewählt werden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von AstraZeneca-Aktien oder von Anlageprodukten auf AstraZeneca-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Autor: Thorsten Welgen