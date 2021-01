AstraZeneca Aktie: Der lachende Dritte?

Weitere Suchergebnisse zu "AstraZeneca":

Das große Impfen hat weltweit begonnen, seit zwei Wochen werden auch bei uns in Deutschland vor allem Senioren und Pflegepersonal immunisiert. Zugelassen sind bisher allein die Impfstoffe von BioNTech/Pfizer und Moderna. Diese beiden Namen sind in aller Munde.

Dabei macht sich auch AstraZeneca jetzt richtig auf den Weg. Die EU prüft dessen Corona-Impfstoff. Erst gestern hatte der britisch-schwedische Pharmakonzern bei der Europäischen Arzneimittelbehörde EMA die Zulassung beantragt. Mit der Entscheidung wird bis Ende des Monats gerechnet.

Die EU hat bei AstraZeneca 400 Millionen Dosen bestellt, eine baldige Auslieferung könnte also der große Wurf in der Pandemiebekämpfung sein. In Großbritannien ist der Impfstoff längst zugelassen.

AstraZeneca gilt als der Billigheimer unter den Impfstoff-Herstellern. Eine Dosis soll gerade mal 1,78 Euro kosten, heißt es. Zum Vergleich: Für das Vakzin von BioNTech/Pfizer wird angeblich das Zehnfache als Preises aufgerufen, bei Moderna wird es noch teurer.

Dem Vakzin wurde in einer Studie ein Wirksamkeitsgrad von 70 Prozent attestiert, deutlich weniger als bei den beiden großen Konkurrenten. Der zeitliche Abstand zwischen den beiden erforderlichen Impfungen ist hier zudem größer. Großer Vorteil: Der AstraZeneca-Impfstoff muss nicht so kühl gelagert und transportiert werden wie bei BioNTech/Pfizer und Moderna. Normale Kühlschranktemperaturen sollen ausreichen.

Anders als die Konkurrenten setzt AstraZeneca nicht auf genbasierte, sogenannte RNA-Impfstoffe. Der britisch-schwedische Konzern hat stattdessen einen Vektorimpfstoff entwickelt, der auf einem Erkältungsprozess von Affen beruht.

An der Londoner Börse lag das Wertpapier von AstraZeneca am Vormittag leicht im Minus. Gut möglich, dass es hier noch Nachholbedarf gibt. Denn anders als die Impfstoff-Konkurrenten BioNTech und Moderna konnte AstraZeneca am Aktienmarkt noch nicht von der Pandemiebekämpfung profitieren. So verloren die Titel innerhalb des vergangenen Jahres um knapp 13 Prozent, vor allem im Dezember rutschte der Kurs ab.





