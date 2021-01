AstraZeneca-Aktie: Das ist ein wichtiger Schritt!

Weitere Suchergebnisse zu "AstraZeneca":

Nachdem BioNTech und Moderna bereits eine Zulassung für ihre Corona-Impfstoffe in der EU erhalten haben, zieht AstraZeneca nun nach. Wie gestern unter anderem „n-tv“ berichtete, hat der Pharmakonzern bei der Europäischen Arzneimittelbehörde EMA offiziell die Zulassung seines eigenen Präparats eingereicht.

Eine Entscheidung darüber wird für Ende des Monats erwartet. Wie schon zuvor bei Moderna halten viele Beobachter das für reine Formsache, da der Impfstoff in Großbritannien bereits eingesetzt wird. Dennoch gibt es natürlich keinerlei Garantien und die Behörden in der EU werden darauf achten, dass die eigenen Voraussetzungen erfüllt sind.

Der Corona-Impfstoff von AstraZeneca gilt allgemein als weniger wirksam als jene von BioNTech und Moderna. Dafür ist er mit rund 2 Euro pro Dosis deutlich günstiger zu haben und deutlich einfacher in der Handhabung. Um die Wirksamkeit sicherzustellen, reichen bereits Kühlschranktemperaturen für die Lagerung aus.

Zudem handelt es sich um einen klassischen Vektor-Impfstoff, welcher ohne neuartige mRNA-Wirkstoffe auskommen. Letztere werden von Impfgegnern scharf kritisiert, wenngleich bisher keine nennenswerten Nebenwirkungen oder Langzeitfolgen bekannt sind. Vielleicht lassen sich Skeptiker bei dem Vakzin von AstraZeneca eher zu einer Impfung hinreißen. Obwohl die Zulassung noch aussteht, bestellte die EU bereits 400 Millionen Impfstoff-Dosen des Impfstoffs.

Die Nachricht über den eingereichten Zulassungsantrag verhalf der AstraZeneca-Aktie im gestrigen Handel zu etwas Schwung und half dabei, den seit Ende Dezember etablierten Aufwärtstrend am Leben zu erhalten. Jener brachte den Aktionären bisher zwar noch keine Kursexplosion ein. Zugewinne von rund 3,3 Prozent innerhalb von fünf Tagen können sich aber durchaus sehen lassen.

Sollte der Corona-Impfstoff von AstraZeneca in zwei oder drei Wochen die Zulassung in der EU erhalten, könnte das dem Kurs noch einmal etwas auf die Sprünge helfen. Da die meisten Anleger damit bereits fest rechnen, ist es in den Kurs aber weitgehend bereits eingepreist, was größere Kurssprünge eher unwahrscheinlich macht.





