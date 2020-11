Aston Martin: Zurück in der Unentschlossenheit?

Die Aston Martin-Aktie konnte sich in der zweiten Oktoberhälfte für einige Tage aus ihrer anhaltenden Lethargie befreien und einen dynamischen Anstieg über den 50-Tagedurchschnitt starten. Er begann am 27. Oktober, als die Aktie wie aus dem Nichts explodierte und einen Anstieg auf ein Hoch bei 0,752 Pfund vollzog.

Es konnte allerdings nicht lange behauptet werden. Schon am nächsten Tag hatten die Notierungen bereits so weit nachgegeben, dass der 50-Tagedurchschnitt wieder unterschritten war. Er verläuft derzeit bei 0,602 Pfund und deckelte den Kurs der Aktie auch in der hinter uns liegenden Woche.

Wollen die Bullen ihre Aufwärtsambitionen fortsetzen, müssen sie diesen Widerstand nachhaltig überwinden und dabei schnell einen Anstieg auf das Hoch vom 27. Oktober bei 0,752 Pfund vollziehen. Danach sollte versucht werden, die Aufwärtsbewegung bis auf das Hoch vom 11. August bei 0,871 Pfund fortzusetzen.

Verharrt die Aston Martin-Aktie in dieser Woche jedoch auch weiterhin unter der 50-Tagelinie, dürften die Bären darangehen, den Kurs erneut auf die Unterstützung bei 0,52 Pfund zurückfallen zu lassen. Wird dieser Support nicht behauptet, drohen weitere Abgaben bis auf das Tief vom 24. September bei 0,502 Pfund.

