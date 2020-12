Aston Martin: Was das erste der Anfang?

Nachdem die Aston Martin-Aktie am vergangenen Montag zur Eröffnung auf ein Tief bei 13,96 Pfund zurückgefallen war, erholte sich der Wert wieder. Die Bullen vollzogen einen kräftigen Anstieg. Er erreichte am Mittwoch ein Hoch bei 17,30 Pfund, das am Donnerstag nicht mehr erreicht werden konnte. Auch der Freitag war von Verlusten gekennzeichnet, sodass der Wert bis zum Handelsende auf 16,25 Pfund zurückfiel.

Durch die jüngste Abwärtsbewegung wurde das Hoch vom 18. November bei 16,74 Pfund klar unterschritten. Das Hoch vom 11. August bei 15,60 Pfund konnten die Bullen jedoch behaupten. Wird es in dieser Woche nicht signifikant unterschritten, könnte ein neuer Anstieg auf das Hoch vom vom 16. Dezember gestartet werden.

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Aston Martin?

Ein erster Schritt in diese Richtung wäre ein Tagesschlusskurs, der oberhalb des Hochs vom 18. November bei 16,74 Pfund ausgebildet werden kann. Wird danach auch das Hoch vom Mittwoch überwunden, hätten die Bullen die Chance, den Anstieg bis auf das Hoch vom 9. Juni bei 17,80 Pfund auszuweiten.

Gibt die Aston Martin-Aktie hingegen die Unterstützung bei 15,60 Pfund auf, sind weitere Abgaben in Richtung auf das Tief vom 27. November bei 14,44 Pfund zu erwarten. Kann es nicht verteidigt werden, dürften das Tief vom 14. Dezember bei 13,96 Pfund und der 50-Tagedurchschnitt bei 13,90 Pfund intensiv getestet werden.





