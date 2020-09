Aston Martin: Günstige Luxusauto-Aktie?

Das Chartbild von Aston Martin sieht immer schlechter aus. Aston Martin kam im Jahr 2018 an die Börse mit einem Preis von 18 Euro. Der aktuelle Kurs der Aktie notiert bei ca. 0,6 Euro. Die Aktie hat mehr als 90 Prozent ihres Wertes in nur drei Jahren verloren und kann sich auch jetzt nicht erholen. Die Aktie von Aston Martin ist zusammen mit dem Gesamtmarkt gefallen, hat aber zusammen mit dem Gesamtmarkt den Aufwärtstrend nicht wiedergefunden und bewegt sich seit April 2020 in einem Seitwärtstrend vorwärts. Ist der aktuelle Kurs eine Bodenbildung oder wird die Aktie weiter nach unten fallen?

Um mit einem nachhaltigen Aufwärtstrend rechnen zu können, muss die Aktie zuerst den Seitwärtstrend nach oben durchbrechen. Der obere Rand des Seitwärtstrends notiert bei 1,04 Euro. Die Marke bei 1 Euro ist auch für die Psychologie der Anleger wichtig.

Was Anleger nicht vergessen dürfen ist, dass es nicht nur eine Richtung am Aktienmarkt gibt. Wenn die Aktie den unteren Rand des Seitwärtstrend durchbricht, könnte es auch schnell nach unten gehen. Der untere Rand liegt bei 0,31 Euro.



