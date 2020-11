Aston Martin Aktie: In ungeahnte Höhen!

Weitere Suchergebnisse zu "Aston Martin Lagonda Global Holdings":

Die Aktie von Aston Martin erlebt derzeit keine allzu aufregenden Tage an der Börse. Nachdem die Papiere der britischen Nobelmarke am 27. Oktober innerhalb von Stunden um rund 40 Prozent auf bis zu 0,76 Euro nach oben geschossen waren (eine Reaktion darauf, dass Daimler im großen Stil bei dem kriselnden Autobauer einsteigen wird), pendelt die Aston Martin-Aktie aktuell um die 0,60 Euro. Doch die Ruhe täuscht: Es tut sich einiges beim Unternehmen – es geht sogar in ungeahnte Höhen.

Denn Aston Martin gab nun eine Zusammenarbeit mit dem Star-Architekt Sir David Adjaye sowie mit Lightstone, einem der größten privaten Immobilienunternehmen in den USA, bekannt. Gemeinsam wolle man fünf exklusive Häuser in 130 William schaffen, einem Luxus-Wohnprojekt, das derzeit im Finanzviertel von Manhattan entwickelt wird. Obwohl sich Aston Martin damit in eher ungewöhnlichen Terrain tummelt, geht es freilich auch um Autos: „Die Besitzer dieser fünf schönen Häuser können auch stilvoll in einem von Sir David Adjaye entworfenen „130 William Special Edition Aston Martin DBX“ reisen, heißt es in der Mitteilung.

Aston Martin baute bereits in Miami





Marek Reichman, Chief Creative Officer von Aston Martin, und Sir David Adjaye haben laut Mitteilung bei diesem Projekt zusammengearbeitet, „um das Ethos von Aston Martins elegantem Design und engagierter Handwerkskunst in maßgeschneiderte Architektur und handgefertigte Innenräume zu übertragen“. Es sei „ein faszinierendes Projekt für das Aston Martin-Designteam“, so Reichman. Für den Autobauer ist es das erste Immobilienprojekt in New York City, aber bereits das zweite im Bereich Baugestaltung nach den Aston Martin Residences in Miami. Im neuen Projekt werden auf mehr als 20.000 Quadratmetern insgesamt 242 Residenzen entstehen. Das Gebäude soll laut Mitteilung 244 Meter hoch werden und mit seinen 66 Stockwerken „ein kühnes architektonisches Statement vor der Skyline von Manhattan abgeben“.





