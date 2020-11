Aston Martin Aktie: Nach oben keine Grenze!

Es ist noch keine Woche her, da notierte die Aktie von Aston Martin bei einem Kurs von 0,92 Euro. Seitdem allerdings geht es mit den Papieren des britischen Sportwagen-Herstellers kontinuierlich zurück. Vor dem Wochenende wurden für Aston Martin nur noch 0,84 Euro aufgerufen, in die neue Woche startete die Aktie mit einem weiteren kleinen Abschlag auf 0,83 Euro bis zum Mittag. Doch immerhin aus dem operativen Geschäft kommen gute Nachrichten – es gibt beim neuesten Modell der Briten nach oben quasi keine Grenze mehr.

Denn wie unter anderem die Westdeutsche Allgemeine Zeitung (WAZ) berichtet, setzen die Briten die Käufer ihrer Einstiegsbaureihe nun “an die frische Luft”. Sprich: Der Hersteller biete den Aston Martin Vantage jetzt auch als Roadster an, heißt es. Dieser kostet mit Stoffdach demnach mindestens 157 300 Euro und fährt laut Unternehmensangaben mit der gleichen Technik wie das Coupé. Im neuen Roadster von Aston Martin stecke der 4,0 Liter große V8-Benziner, den Aston Martin bei der Mercedes-Tochter AMG einkaufe, so der WAZ-Bericht. Der Wagen leiste 510 PS, was für einen Sprint von 0 auf 100 in 3,7 Sekunden ausreiche. Die Höchstgeschwindigkeit liegt laut Aston Martin bei 306 Stundenkilometern.

An der Börse allerdings legten die Papiere der britischen Nobelmarke zuletzt den Rückwärtsgang ein. Der Abschlag innerhalb von vier Handelstagen beträgt aktuell bereits annähernd zehn Prozent. Für echte Enttäuschung bietet die Performance bei den Papieren allerdings keinen Anlass: Ende Oktober notierte die Aston Martin-Aktie bei lediglich 0,60 Euro. Innerhalb eines Monats hat der Autobauer seinen Börsenwert also noch immer um mehr als ein Drittel gesteigert. Insbesondere der bekanntgewordene Einstieg des deutschen Automobilkonzerns Daimler, der sich bis zu 20 Prozent der Anteile des britischen Unternehmens sichern will, hatte ab Mitte November für einen massiven Kursanstieg gesorgt.





