Aston Martin Aktie – Ein klares Ausrufezeichen gesetzt!

Bislang wurden Erholungen in der Aston Martin-Aktien stets wieder verkauft! So erst Ende Oktober! Mit einem Paukenschlag schlug die Nachricht bei Aston Martin ein, dass sich Mercedes bei dem britischen Sportwagenbauer mit bis zu 20 Prozent in den kommenden Jahren beteiligen will. Im Gegenzug hierzu erhält Aston Martin von Mercedes Wissen und Technologie. Vor allem im Bereich Hybrid- und Elektroantrieb! Mit dieser Aussicht hat Aston Martin sogar seine eigenen Bemühungen einen E-Antrieb herzustellen, hintan gestellt! Damit fallen auch kostenintensive Entwicklungs- und Forschungskapazitäten weg!

Doch die Nachricht vom 27. Oktober hatte nur eine kurzfristige Wirkung! Die Aston Martin-Aktie fiel schon einen Tag wieder zurück. Und dies, obwohl mit dem angepeilten Einstieg von Mercedes doch einige Auto-Experten davon ausgehen, dass Aston Martin langfristig durchaus ein Teil des Mercedes-Konzerns werden könnte! Insgesamt hat sich die Situation für Aston Martin mit der Kooperation mit Mercedes deutlich aufgehellt. Noch ist das Unternehmen allerdings noch nicht auf einem Gewinnkurs! Denn auch die Corona-Krise deckelt das Geschäft sowie die Fertigstellung einiger Projekte!

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Aston Martin?

Zum Start der neuen Woche allerdings scheinen nun die Anleger positiv gestimmt zu sein! Der Kurs stieg deutlich und konnte sich bislang am nun erreichten Niveau stabilisieren. Immerhin konnte der Kurs von rund 0,63 Euro auf 0,714 Euro zulegen – ein Anstieg von circa 13 Prozent! Mit zu diesem Anstieg dürften allerdings auch erste Kaufempfehlungen auf Internetforen und -seiten in den USA geführt haben! So wird hier auf die bessere Bilanzsituation, Kapitalerhöhungen und den Einstieg von Ankeraktionären sowie das neue Management verwiesen! Letztlich bekannte Tatsachen. Doch ein klares Ausrufezeichen ist nun gesetzt – die jüngste Erholung wurde bislang nicht wieder ab verkauft!

Von Stefan Salomon - 14. November 2020

