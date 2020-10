Aston Martin Aktie – Das ist die Rettung!

Was für ein Paukenschlag! Mercedes greift Aston Martin unter die Arme! Am 27. Oktober kam die Meldung über die Nachrichtenticker: Mercedes beteiligt sich am britischen Luxus-Sportwagenhersteller Aston Martin mit bis zu 20 Prozent! Man könnte fast meinen, dass Aston Martin damit nicht nur einen Ankeraktionär gewinnt. Sondern sich perspektivisch die Möglichkeit bietet, dass Aston Martin bei weiterem Liquiditätsbedarf bald eine Tochter von Mercedes wird?

Schon in der Vergangenheit hat Aston Martin Komponenten von Mercedes für seine Fahrzeuge genutzt – bis hin zum Motor! Übrigens besteht auch eine lockere Zusammenarbeit zwischen Racing Point, dem zukünftigen Formel 1-Rennstall von Aston Martin und Mercedes. Mit der nun getroffenen Vereinbarung verpflichtet sich Merdedes, innerhalb der kommenden drei Jahre neue Aktien von Aston Martin im Volumen bis 286 Millionen GBP (über 300 Millionen Euro) abzunehmen. Letztlich darf das auch als Kapitalerhöhung betrachtet werden. Nach dem ersten Freudensprung über die Mercedes-Beteiligung ist der Aktienkurs von Aston Martin aufgrund der bevorstehenden “Kapitalerhöhungen” daher wieder zurückgekommen.

Mit der strategischen Partnerschaft mit Mercedes erhält Aston Martin Mercedes-Technologie. Im Bereich Hybrid- und Elektroantriebe sowie weitere Komponenten von Mercedes. Damit sollte die Zukunft für das britischen Unternehmen gesichert sein! Vor allem die jüngsten Modelle, so der DBX oder auch die “James Bond-Sammlerstücke”, begeistern nicht nur das Fachpublikum. Auch der Eintritt von Großinvestor Lawrence Stroll Anfang des Jahres 2020 darf als Stütze gelten. Stroll gilt zudem als Marketinggenie. Deutlichere Rücksetzer bei Aston Martin dürften so eher auf Kaufinteresse treffen! Nach oben hingegen scheint sich deutlicher Widerstand im Bereich 0,70 Euro auszubilden.

from

Finanztrends by Stefan Salomon

