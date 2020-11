Aston Martin Aktie: Das hat sich schon gelohnt!

Die Aktie von Aston Martin scheint sich aktuell auf hohem Niveau zu stabilisieren: Nachdem sich die Papiere des britischen Sportwagenbauers von Montag auf Dienstag zum jeweiligen Handelsschluss von 0,64 Euro auf 0,72 Euro verbessert hatten, pendelt die Aston Martin-Aktie seitdem um genau diesen Wert. Das Kursplus aus der vergangenen Woche kann sich somit wirklich sehen lassen, beträgt der Aufschlag doch beinahe 20 Prozent. Für einen ganz besonderen Aktionär hat sich sein Engagement damit schon längst gelohnt.

Die Rede ist von Sebastian Vettel, der in der kommenden Formel 1-Sasion vom Ferrari-Cockpit in den Boliden von Racing Point wechseln wird. Der Rennstall wird dann unter dem Namen Aston Martin Racing firmieren, der viermalige Weltmeister soll das Team einen weiteren Schritt nach vorne bringen. Dass Vettel nicht nur an die sportlichen Ziele von Aston Martin glaubt, sondern der Nobelmarke zutraut, seine Krise zu überwinden, zeigt vor allem eines: Der Rennfahrer hat rund um die Vertragsunterzeichnung Ende September auch Anteile des britischen Unternehmens gekauft. Wenngleich er sich über die Anzahl seiner erworbenen Aktien ausschwieg, war es für ihn bereits jetzt ein lukratives Investment: Nachdem Ende Oktober bekannt wurde, dass Daimler in großem Stil bei Aston Martin einsteigen wird, haben sich die Papiere von 0,55 Euro bis dato um fast ein Drittel im Wert gesteigert.

Als einen Insiderhandel sehe Sebastian Vettel sein Investment aber nicht, berichtet jetzt das Kölner Boulevard-Blatt Express: „Jeder darf mit seinem Geld machen, was er machen möchte. Und soweit ich weiß, ist Aston Martin ein börsennotiertes Unternehmen. Es steht jedem frei, sich Aktien zu kaufen“, zitiert das Blatt den 33-Jährigen. Allerdings könnte Vettel ab 2021 wohl selbst für weitere Kurssteigerungen bei der Aktie von Aston Martin sorgen: Mit Siegen für das Team auf der Rennstrecke.

Achim Graf

