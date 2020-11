Aston Martin Aktie – Will Mercedes noch mehr?

Weitere Suchergebnisse zu "Aston Martin Lagonda Global Holdings":

Der jüngste Paukenschlag bei Aston Martin hatte nur sehr kurze Wirkung auf die Aston Martin-Aktie! Der Kurs stieg einen Tag – und fiel dann wieder zurück auf sein Ausgangsniveau. Hier pendelt der Wert weiterhin stabil seitwärts. Der Paukenschlag: Mit bis zu 20 Prozent beteiligt sich Mercedes am britischen Hersteller von Luxusautos! Ende Oktober tickerte diese Nachricht über die Bildschirme! Die Details sind grundsätzlich positiv für den britischen Luxus-Sportwagenhersteller.





Denn mit frischem Geld in den kommenden Jahren von Mercedes kann Aston Martin seine Produktpalette modernisieren. Zudem wird der bislang mangels Kapital verschobene Einstieg in die Elektro-Mobilität möglich! Mercedes wird über die kommenden Jahre rund 300 Millionen Euro in Aston Martin stecken. Ebenso kann Aston Martin mit Mercedes-Komponenten im Bereich der Hybrid- und Elektroantriebe rechnen. Im Gegenzug erhält Mercedes über die Ausgabe von neuen Aktien von Aston Martin einen Anteil von bis zu 20 Prozent. So zumindest die Nachricht!

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Aston Martin?





Branchenkenner bezweifeln allerdings, dass sich Mercedes damit begnügen wird! Denn Aston Martin als Marke wäre durchaus interessant für Mercedes. So dürfte bei weiterem Kapitalbedarf des britischen Herstellers es sinnvoll werden, dass Mercedes das Unternehmen letztlich in seinen Konzern integriert. Anleger setzen hierauf allerdings noch nicht! Denn der Kurs nimmt eine derzeit gänzlich abwartende Haltung ein. Auch die Umsätze sind eher niedrig! Aktionäre scheinen zudem bislang in Erholungen hinein zu verkaufen – so nach der “Mercedes-Nachricht”! Die Stabilität des Aktienkurses hingegen darf noch als positiv interpretiert werden. So ist der Wert nach oben gedeckelt, aber scheinbar nach unten gut unterstützt!

Von Stefan Salomon - 4. November 2020

