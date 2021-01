Aston Martin Aktie: Wie viele Aktien gibt es eigentlich?

Wie viele Aktien gibt es eigentlich insgesamt von der „Aston Martin Lagonda Global Holdings plc“, kurz „Aston Martin“? Dazu gibt es eine relativ aktuelle Angabe des Unternehmens, nämlich vom 30.12.2020. Demnach gab es an dem Tag exakt 114.933.587 Aston Martin Aktien (= “ordinary shares”). Alle diese Aktien entsprechen demnach einem Anteil von 0,10 britischen Pfund (GBP) am Grundkapital und alle diese Aktien besitzen Stimmrecht. Die Gesellschaft hielt zu dem Zeitpunkt keine dieser Aktien im eigenen Besitz.

Nur einen Tag zuvor war eine Stimmrechtsmitteilung in Bezug auf Aston Martin veröffentlicht worden. Denn da hieß es, dass „Permian Investment Partners, LP“ mit Sitz in New York/USA am 23. Dezember 2020 die Marke von 3% der Stimmrechte bei Aston Martin überschritten hatten. Und zwar hielten sie da insgesamt 3.454.018 Stimmrechte (entsprechend Aktien). Bezogen auf die Gesamtzahl der Aston Martin Aktien entsprach das einem Anteil von rund 3,01%, wie es in der Meldung dazu heißt. Wird dieser Aktionär noch weiter aufstocken wollen, oder ist es eine normale Position im Rahmen einer breiten Diversifizierung? Derzeit offen.





