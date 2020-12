Aston Martin-Aktie: Wie kommt das zustande?

Liebe Leser,

letzte Woche berichteten unsere Autoren, wie es derzeit um Aston Martin bestellt ist. Hier ihr Fazit:

Der Stand! Es sieht nicht schlecht aus beim Kurs von Aston Martin – doch das liegt vor allem an einem Reverse Split. Was hat es damit auf sich? Die Entwicklung! Der Kurs der Aston Martin Aktie ist stark angestiegen – allerdings vor dem Hintergrund eines Reverse-Split von 20:1 und keiner echten Kurssteigerung – die Marktbewertung bleibt also unverändert. Immerhin ist aber Daimler vor kurzem bei dem Unternehmen eingestiegen, was einen Turnaround auslösen könnte. Der nun optisch attraktivere Kurs macht sich derzeit aber auch positiv bemerkbar und es muss sich nun zeigen, ob er das Interesse von neuen Anlegern wecken kann. Die Faktoren! Das KGV der Aston Martin Lagonda Global liegt bei 4,09, also unter dem Mittel in der Branche „Automobile” von 30,99 – der Wert ist also unterbewertet. Der RSI7 liegt bei 47,64 – die Aktie ist hier also weder überkauft noch -verkauft. Der RSI25 liegt bei 38,02 – die Aktie ist also weder überkauft noch -verkauft. Der Ausblick! Weil Aston Martin trotz der aktuellen Lichtblicke aber vergleichsweise wenig wert ist an der Börse, muss sich nun zeigen, wie es weiter geht.

Was wird es bei Aston Martin weiter Neues geben? Wir bleiben für Sie dran.

Vergessen Sie alles bisher Dagewesene!

Diese unscheinbare deutsche Aktie wird in Zukunft nur noch steigen … deshalb sollten Sie auf gar keinen Fall zögern und sofort investieren. Denn dieses eine Unternehmen besitzt jetzt die Schlüsseltechnologie, die das Internet der Zukunft benötigt.