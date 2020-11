Aston Martin Aktie: Was für ein Comeback!

Weitere Suchergebnisse zu "Aston Martin Lagonda Global Holdings":

Was für ein Wochenstart für Aston Martin an der Börse: Vor dem Wochenende notierten die Papiere des britischen Sportwagen-Herstellers noch bei 0,71 Euro, den Montag beendete die Aktie bereits bei 0,79 Euro. Doch statt zu Gewinnmitnahmen kam es am Dienstag zu einem weiteren Käuferansturm: 0,85 Euro standen zum Handelsschluss in Frankfurt bei Aston Martin auf dem Kurszettel, auch am Mittwoch steht die Aktie vorbörslich im Plus. Damit ist der kriselnden Nobelmarke ein erstaunliches Comeback gelungen.

WM-Titel in der GTE Pro-Klasse





Warum Aston Martin an der Börse gerade jetzt wieder zurückkommt, ist unklar. Sicher ist allerdings, dass sich die Aktie innerhalb von nur sieben Handelstagen um mehr als ein Drittel im Wert verbessert hat. Möglicherweise hat auch der Weltmeistertitel der FIA WEC in der GTE Pro-Klasse durch Aston Martin am Wochenende Eindruck gemacht. Dem Team Nicki Thiim (DEN) und Marco Sørensen (DEN) reichte dafür im Saisonfinale bei den 8 Stunden von Bahrain am Samstag ein fünfter Platz. Den Grundstein hatte das Werksteam von Aston-Martin bereits im September mit einem Sieg bei den berühmten 24 Stunden von Le Mans gelegt.

Daimler steigt bei Aston Martin ein





Einen ähnlichen Sprung an der Börse hatte die Aktie von Aston Martin bereits Ende Oktober hingelegt, von 0,55 Euro ging es innerhalb eines Börsentages auf 0,75 Euro nach oben. Damals war bekanntgeworden, dass Daimler im großen Stil beim britischen Unternehmen einsteigen wird, das lange vor der Corona-Pandemie in Schieflage geraten war. Im Rahmen der neuen Vereinbarung gewährt die Mercedes-Benz AG Aston Martin „Zugang zu einer Reihe fortschrittlicher Mercedes-Benz-Technologien, darunter Hybrid- und Elektroantriebsstränge der nächsten Generation sowie andere Fahrzeugkomponenten und -systeme“, hieß es damals. Doch nach der ersten Euphorie waren die Papiere der Briten bis Anfang der Vorwoche wieder unter 0,60 Euro gefallen.





