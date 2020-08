Aston Martin Aktie: Wahrlich astronomisch!

Die Aktie von Aston Martin hat derzeit einen echten Lauf: Obwohl die in der vergangenen Woche vorgelegten Quartalszahlen desaströs waren, bei einem Umsatz von lediglich 146 Millionen Pfund wies der britische Sportwagenhersteller einen Verlust von knapp 200 Millionen Pfund aus, ging es auch am Donnerstag zum Handelsbeginn deutlich aufwärts. Knapp sieben Prozent betrug das Plus in der ersten Handelsstunde, bei 0,72 Euro wurde die Aston Martin-Aktie gehandelt. Das kriselnde Unternehmen hat seinen Börsenwert in nur sieben Tagen um fast ein Drittel gesteigert. Das freut die Aktionäre zweifellos, Sportwagenfans allerdings sind von anderen Dingen begeistert.

Testfahrt auf dem Nürburgring

Denn wie die Seite Carscoops berichtet, haben Fotografen nun ein extrem seltenes Exemplar aus der britischen Nobelschmiede bei einer Testfahrt auf dem Nürburgring erwischt: Es handelt sich um den Aston Martin DBS GT Zagato, den die Briten im Oktober 2019 vorgestellt hatten. Wie der DBS Superleggera, auf dem er basiert, werde der Supersportwagen von Aston Martin von einem 5,2-Liter-V12-Motor mit zwei Turboladern angetrieben, der auf 760 PS aufgerüstet wurde, heißt es. Dass man den DBS GT Zagato nicht allzu häufig auf den Straßen antreffen wird, dafür sorgte der Hersteller höchstpersönlich: Von dem Modell werden nur 19 Exemplare gebaut – und das ist noch nicht alles.

Im Doppel für gut acht Millionen Euro

Der neue Supersportler ist nur erhältlich, wenn er zusammen mit dem DB4 GT Zagato Continuation, dem Nachbau eines Klassikers von Aston Martin, gekauft wird. Der DB4 ohne Straßenzulassung erreicht 395 PS aus einem im Hubraum vergrößerten 4,7-Liter-Sechszylinder-Reihenmotor, der mit einem manuellen Viergang-Getriebe gekoppelt ist. Gefertigt wird der Nachbau des historischen Modells aus den 60er Jahren in Handarbeit bei der Heritage Division von Aston Martin in Newport Pagnell, Buckinghamshire. Das alles freilich treibt den Preis ins Astronomische: Das Unternehmen verlangt für das Pärchen sechs Millionen britischen Pfund. Zuzüglich Steuern kommt das gemischte Doppel hierzulande demnach auf einen Preis von rund 8,3 Millionen Euro.

