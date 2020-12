Aston Martin Aktie: Wahnsinn – das könnte reichen!

Weitere Suchergebnisse zu "Aston Martin Lagonda Global Holdings":

Das Staunen war groß, als bei der Aston Martin Aktie plötzlich ein Kurszuwachs jenseits des 2.000 Prozentbereichs stand. Inzwischen dürften viele Anlegern den wahren Grund (Reserve-Split) mitbekommen haben. Doch infolgedessen darf eine andere sensationelle Entwicklung nicht in den Hintergrund geraten.

Doch für diejenigen, die es noch nicht mitbekommen haben. Das Unternehmen hat diese Woche eine Aktienzusammenlegung durchgeführt. So wurden aus 20 alten Aktien 1 Neue. Zugleich hat sich auch die ISIN (GB00BN7CG237) geändert.

„Infolge der Kapitalumstrukturierung besteht das ausgegebene Aktienkapital des Konzerns nach Zulassung nun aus 114.933.587 Stammaktien zu je 0,10 GBP. Es werden keine eigenen Stammaktien gehalten. Die Gesamtzahl der Stimmrechte nach der Zulassung beträgt jetzt 114.933.587“, verkündete das Unternehmen.

Die Kapitalumstrukturierung kam bei den Anlegern gut an. In der aktuellen Woche konnte die Aktie um fast 20 Prozent zulegen. Es wird angenommen, dass der Austritt aus dem Penny-Stock Bereich die Aston Martin Aktie beflügelt hat. Was auch immer der Grund sein mag, durch den starken Anstieg konnte die Aktie endlich eine wichtige Hürde nehmen.

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Aston Martin?

So ist der Aktie der langersehnte Break über einen charttechnischen Widerstand bei 17-18 EUR (vormals 0,85-0,90 EUR) gelungen. In den vergangenen Wochen hatte der Kurs mehrmals den Widerstand getestet, leider ohne Erfolg. Der Break ist jedoch für die Fortsetzung der Aufwärtsbewegung und eine Jahresendrally von großer Bedeutung.

Auch wenn sich durch die Aktienzusammenlegung u.a. der Kurs geändert hat, bleibt das Unternehmen im Kern dasselbe. Von insgesamt 9 Analysteneinschätzungen erhält die Aston Martin Aktie momentan 1 ‘Overweight’- und 1 ‘Underweight’-Rating. Darüber hinaus sind 4 ‘Hold’- und 3 ‘Sell’-Ratings vorhanden.

Derweil beträgt das durchschnittliche Kursziel rund 10,48 GBP (11,60 EUR). Die Jahresperformance ist mit einem Minus von über 50 Prozent bislang das absolute Desaster. Durch den Break über den Widerstand rückt eine Jahresendrally in greifbare Nähe. Das dürfte den massiven Kursverlust abmindern.





