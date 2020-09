Aston-Martin-Aktie: Sorgt DAS für spontane Euphorie?

In den letzten Wochen gab es über die Aston-Martin-Aktie nur wenig Neues und noch weniger Erfreuliches zu berichten. Zwar hatte die Verpflichtung von Sebastian Vettel für das eigene Formel-1-Team eine gewisse Wirkung. Es kam aber leider nicht annähernd zu dem Kursfeuerwerk, dass sich manch einer erhofft hatte. Stattdessen dümpeln die Anteile unverändert tief im Kurskeller vor sich hin. Zu Beginn der neuen Woche kam nun aber unverhofft ein satter Kurssprung. Es ist gut möglich, dass der viermalige Formel-1-Champion Vettel daran nicht unbeteiligt war.

Bewusst hat Vettel nichts getan, was in irgendeiner Form einen Einfluss auf den Aktienkurs von Aston Martin gehabt hätte. Am Wochenende machten aber Gerüchte die Runde, wonach der Rennfahrer sich auch finanziell an der britischen Traditionsmarke beteiligen könnte. Es ist nicht auszuschließen, dass allein diese Aussicht für neue Hoffnung bei den Anlegern gesorgt hat. Es wäre inmitten der aktuell schlechten ein deutliches Zeichen. Bisher ist in diese Richtung jedoch noch nichts entschieden. Vettel selbst gab zu den Spekulationen an den Märkten bisher noch keinen Kommentar ab und so tappen die Aktionäre mehr oder weniger im Dunkeln.

Bis zum Nachmittag konnte die Aston-Martin-Aktie sich am Montag um 6,6 Prozent verbessern. Mit einem solchen Kurssprung hatten an diesem Tag wohl noch nicht einmal die noch wenigen verbliebenen Optimisten gerechnet. Dennoch spricht der Kurssprung noch nicht für eine endgültige Trendwende. Da die Zugewinne vermutlich in Folge von wilden Spekulationen zustande gekommen sind, stehen sie derzeit noch auf sehr wackeligen Beinen. Sollten wir in den nächsten Tagen gegenteilige Fakten zu hören bekommen, könnte es sehr schnell wieder abwärts gehen. Aus dem Kurskeller ausbrechen konnte Aston Martin ohnehin noch nicht. Die Kurse bewegen sich mit gerade einmal 0,60 Euro unverändert auf extrem niedrigem Niveau.

Finanztrends by Christina Rothstein

