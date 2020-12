Aston-Martin-Aktie: Schreck lass nach!

Das vergangene Wochenende brachte einige dramatische Entwicklungen mit sich. Ganz Europa schaute in Richtung Großbritannien, wo eine neue Mutation des allseits bekannten Coronavirus entdeckt wurde. Jenes soll bis zu 70 Prozent ansteckender sein als bisher bekannte Varianten. Um sich davor zu schützen, machten viele Staaten auf dem europäischen Festland ihre Grenzen für Einreisende aus England dicht.

Das führte zu allerlei Konsequenzen, die auch auf dem Aktienmarkt zu spüren waren. In Sorge um nachhaltige Schäden ging es mit den Papieren britischer Konzerne in hohem Tempo abwärts. Diesem Trend konnte sich auch die Aston-Martin-Aktie nicht entziehen.

Direkt nach Handelsbeginn rutschte die Aston-Martin-Aktie am gestrigen Montag um rund 11,5 Prozent in die Tiefe und vernichtete damit mal eben sämtliche Zugewinne der vergangenen Woche. Trotz leichter Zugewinne im weiteren Verlauf des Tages schloss das Papier mit roten Vorzeichen ab.

Im frühen Handel am Dienstag konnten die Kurse sich aber schon wieder sichtlich erholen. Bis zum Vormittag gelang es den Käufern, die Kurse wieder um knapp 3,5 Prozent in die Höhe zu befördern. Damit sind noch nicht alle Verluste des Vortags wieder eingeholt. Es ist aber immerhin zu hoffen, dass die Aston-Martin-Aktie den Absacker gut überstehen wird.

Beruhigend dürften auf die Anleger Aussagen von Virologen und anderen Wissenschaftlern gewirkt haben. Die mahnten zwar an, die neue Mutation des Coronavirus in England nicht auf die leichte Schulter zu nehmen. Gleichzeitig sahen sie aber auch keinen Grund, um direkt in Panik zu verfallen.

Bisher gibt es noch keinerlei Anzeichen dafür, dass bei dem neuen Stamm ein schwererer Krankheitsverlauf vorliegt als bisher. Auch rechnen Experten bisher nicht damit, dass die entwickelten Impfstoffe auf den neuen Erreger nicht anspringen. Das muss zwar noch näher untersucht werden, dennoch zeichnet sich ab, dass die initiale Reaktion der Aktionäre etwas übertrieben ausgefallen sein könnte.





