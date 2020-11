Aston Martin Aktie – Schon wieder was neues!

Hü und hott! Die Aston Martin-Aktie kommt nicht zur Ruhe! Seit dem starken Anstieg Anfang November von rund 0,60 Euro bis auf ein Niveau knapp über 0,90 Euro pendelt der Wert volatil hin und her! Nach oben scheint nun aber das Kaufinteresse eher nachzulassen! Für die starke Aufwärtsbewegung gab es allerdings mehrere Gründe! Einerseits natürlich die teils geniale Marketing-Offensive in den vergangenen Wochen und Monaten. Die scheint nun endlich Früchte bei den Anlegern getragen zu haben. So auch der stetige Bezug des legendären britischen Sportwagenherstellers auf seine “James Bond-Story”. Sei es durch die geringe Produktion eines James Bond-Fahrzeugs für Sammler und auch eines ebensolches Autos für Kinder – bis hin zu der Tatsache, dass Kleinserien gehobener Luxussportwagen im Fahrgestell die Nummer 007 tragen! Zum Marketing gehörte aber auch die Fokussierung auf sportliche Erfolge bei diversen Rennen und die Verpflichtung von Sebastian Vettel für die kommende Formel1-Saison im Rennstall von Aston Martin – der aktuell noch unter Racing Point firmiert.

Andererseits sorgte mit Verspätung für den Kursanstieg der Eintritt von Mercedes in das Unternehmen für gute Stimmung. So darf Aston Martin zukünftig auf Mercedes-Technologie im Hybrikd- und Elektroantriebsbereich zurückgreifen und muss nicht mehr kostenintensiv selbst entsprechende Konzepte entwickeln – Mercedes hingegen erhält eine Beteiligung von bis zu 20 Prozent an Aston Martin. Doch die genannten Faktoren waren zum Zeitpunkt des jüngsten Kursanstiegs schon hinlänglich bekannt! Hier scheinen auch technische Gründe für den Kursanstieg und vor allem Kaufempfehlungen in US-Internetforen und Blogs eine Rolle zu spielen.

Derzeit scheint allerdings der Kaufdruck wieder nachzulassen! Nach oben ist der Wert gedeckelt. Ein neues Hoch würde jedoch die 200-Tage-Linie und die 1 Euro als Ziel zulassen. Nach unten hingegen ist der Wert gut unterstützt. Auch die Deutsche Bank hat ihr Kursziel für die Aston Martin-Aktie von GBp 45 auf GBp 70 (ca. 0,79 Euro) angehoben!





Vergessen Sie alles bisher Dagewesene!

Diese unscheinbare deutsche Aktie wird in Zukunft nur noch steigen … deshalb sollten Sie auf gar keinen Fall zögern und sofort investieren. Denn dieses eine Unternehmen besitzt jetzt die Schlüsseltechnologie, die das Internet der Zukunft benötigt.