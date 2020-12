Aston Martin Aktie: Scheitert jetzt der Turnaround?

Weitere Suchergebnisse zu "Aston Martin Lagonda Global Holdings":

Seit vergangenen Donnerstag hat die Aston Martin Aktie um rund 9 Prozent zugelegt. Für die Zeit zwischen 02.November und 09.Dezember steht gar ein starker Kurszuwachs von 52 Prozent zu Buche. Doch die Turnaround-Hoffnung schwindet derzeit aufgrund eines entscheidenden Faktors.

Denn die Aktie befindet sich nach wie vor charttechnisch in einer hart umkämpften Zone. So notiert der Kurs in der Nähe eines Widerstandsbereichs bei rund 0,90 EUR. In den vergangenen 3 Wochen hat der Kurs mehrmals den Widerstand getestet, bislang leider ohne Erfolg. Der Break ist jedoch für die Fortsetzung der Aufwärtsbewegung und eine Jahresendrally von großer Bedeutung. Durch die Zitterpartie der letzten Wochen steigt bei den Anlegern die Sorge auf eine Wiederholung des Chartbilds vom August. Damals scheiterte die Aston Martin Aktie am besagten Widerstand und verlor daraufhin in der Spitze fast 36 Prozent. Aktuell bekommt der Kurs etwas Rückendeckung seitens der 38-Tage-Linie (GD38). Der Abstand zum Preis-Indikatoren beträgt momentan 21 Prozent.

Die starke Aufwärtsbewegung leitete im Oktober eine Unternehmensnachricht ein. So wurde bekanntgegeben, dass Mercedes-Benz in den kommenden 3 Jahren seine Anteile schrittweise auf bis zu 20 Prozent aufstockt. Die Beteiligung soll einen Gesamtwert von 286 Millionen GBP (~316 Millionen EUR) haben. Im Gegenzug erhält Aston Martin u.a. Zugang zu neuen Komponenten und Technologien für Hybrid- und Elektroantriebssysteme.

Von insgesamt 8 Analysteneinschätzungen erhält die Aston Martin Aktie 1 ‘Overweight’- und 1 ‘Underweight’-Rating. Darüber hinaus sind 3 ‘Hold’- und 3 ‘Sell’-Ratings vorhanden. Derweil beträgt das durchschnittliche Kursziel rund 0,52 GBP (0,57 EUR). Das höchste Kursziel liegt mit 0,90 GBP (1,00 EUR) nur leicht über dem Widerstand. Die Jahresperformance ist mit einem Minus von 59 Prozent bislang das absolute Desaster. Ein möglicher Break über den Widerstand mit einer Jahresendrally dürfte den massiven Kursverlust abmindern.





