Aston-Martin-Aktie: Platzt jetzt die Bombe?

Viel wurde in den vergangenen Monaten über das Werksteam von Aston Martin in der Formel 1, derzeit noch als Racing Point unterwegs, und den viermaligen Formel-1-Weltmeister Sebastian Vettel spekuliert. Der mögliche Vertragsabschluss des Superstars bei der englischen Traditionsmarke beeinflusste immer wieder auch den Aktienkurs. Zuletzt ist es wieder etwas ruhiger geworden, doch pünktlich zum Wochenende flammen die Gerüchte wieder neu auf. Aus Österreich ist sogar zu hören, dass ein Vertragsabschluss nur wenige Tage entfernt sein könnte. Doch was ist dran an den Spekulationen?

Unterschrift am Sonntag?

Die österreichische Kronezeitung berichtete kürzlich, dass Vettel schon am Sonntag einen Vertrag bei Aston Martin unterschreiben solle. Gefragt nach einem möglichen Wechsel blieb Vettel selbst stets vage und ließ alle Möglichkeiten offen. Ob schon an diesem Wochenende alles unter Dach und Fach sein wird, wird vom Formel-1-Experten Felix Görner bezweifelt. Auf „RTL.de“ sagt dieser, dass sich an der Ausgangslage bisher nichts geändert habe und Vettel sich noch in einer Phase des Abwartens befinde. Es ist also gut möglich, dass die derzeitigen Gerüchte sich mal wieder in Luft auflösen.

Keine Reaktion bei der Aston-Martin-Aktie

Die Aston Martin-Aktie reagierte am Freitag überhaupt nicht auf die neuen Gerüchte. Es ging weder hoch noch abwärts, das Papier war bei einem Kurs von 0,64 Euro wie eingefroren. Wirklich überraschend ist das nicht, denn ähnliche Spekulationen gab es in den vergangenen Wochen zuhauf. Sie haben sich bisher aber nie als wahr herausgestellt. Um die Stimmung bei den Aktionären wieder spürbar zu heben, braucht es jetzt schlicht mehr als Spekulationen. Erst handfeste Informationen über einen möglichen Wechsel dürften der Aktie wieder zu neuem Auftrieb verhelfen.

Disclaimer

Die auf finanztrends.info angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information. Die hier angebotenen Beiträge stellen zu keinem Zeitpunkt eine Kauf- beziehungsweise Verkaufsempfehlung dar. Sie sind nicht als Zusicherung von Kursentwicklungen der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren ist risikoreich und birgt Risiken, die den Totalverlust des eingesetzten Kapitals bewirken können. Die auf finanztrends.info veröffentlichen Informationen ersetzen keine, auf individuelle Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Es wird keinerlei Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden übernommen. Finanztrends.info hat auf die veröffentlichten Inhalte keinen Einfluss und vor Veröffentlichung sämtlicher Beiträge keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand dieser. Die Veröffentlichung der namentlich gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen o.ä. Demzufolge kann bezüglich der Inhalte der Beiträge nicht von Anlageinteressen von finanztrendsw.info und/ oder seinen Mitarbeitern oder Organen zu sprechen sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen usw. gehören nicht der Redaktion von finanztrends.info an. Ihre Meinungen spiegeln nicht die Meinungen und Auffassungen von finanztrends.info und deren Mitarbeitern wider. (Ausführlicher Disclaimer)