Aston Martin-Aktie – Pendelbewegung – jetzt wieder aufwärts?

An der Börse gilt: Frage nicht, was Du gewinnen kannst, sondern frage Dich, was Du verlieren kannst! Unter diesem Aspekt ist ein Engagement in die Aktien des britischen Luxusauto-Herstellers Aston Martin nicht unbedingt sinnvoll! Denn die Aussichten für das Unternehmen sind mit vielen Unwägbarkeiten verbunden! Auch charttechnisch ist eine Bodenbildung noch nicht wirklich erkennbar.

Mit den jüngsten Rücksetzern im Kurs und einem wiederholten Test der 50-Tage-Linie ist eine solche Bodenbildung noch nicht erkennbar. Die Seitwärtsbewegung mit einer Pendelbewegung zwischen knapp einem Euro bis 0,50 Euro bietet allerdings kurzfristig orientierten Tradern entsprechende Chancen – und auch Risiken. Getreu dem Motto: Kaufe die Unterstützung, verkaufe den Widerstand, könnte nun ausgehend von der derzeit getesteten 50-Tage-Linie wieder eine leichte Erholung starten. Trader könnten hier ein positives Signal erhalten, sofern der Abwärtstrend der jüngsten neun Handelstage zum Beispiel in den Stundenkerzen nach oben verlassen wird!

Für lang- und mittelfristig orientierte Anleger hingegen ist die Aktie noch mit zu vielen Risiken behaftet. Auch die jüngste Marketing-Offensive hat den Kurs bislang nicht nachhaltig unterstützt.





Vergessen Sie alles bisher Dagewesene!

Diese unscheinbare deutsche Aktie wird in Zukunft nur noch steigen … deshalb sollten Sie auf gar keinen Fall zögern und sofort investieren. Denn dieses eine Unternehmen besitzt jetzt die Schlüsseltechnologie, die das Internet der Zukunft benötigt.