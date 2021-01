Aston-Martin-Aktie: Ob das gutgeht?

Der britische Autobauer Aston Martin befindet sich im Umbruch. Zahlreiche Neuerungen stehen im Konzern an. Die wohl öffentlichkeitswirksamste dürfte der Wiedereintritt in die Formel 1 in diesem Jahr sein. Insbesondere der Wechsel von Sebastian Vettel von Ferrari zum bis vor Kurzem noch als Racing Point bekanntem Team sorgte für viel Aufmerksamkeit.

Das Ganze passiert nicht einfach nur aus Spaß an der Freude, sondern mit dem Marketing im Hinterkopf. Daraus machte die Unternehmensführung auch nie ein Geheimnis. Vettel soll dabei helfen, Aston Martin den einen oder anderen Sieg einzufahren und damit die Sichtbarkeit der Traditionsmarke endlich wieder zu erhöhen.

In der Vergangenheit hatte Aston Martin schwer zu kämpfen. Im Jahr 2019 musste ein dreistelliger Millionenverlust verkraftet werden. Die Zahlen für das Krisenjahr 2020 dürften auch nicht gerade rosig ausfallen. Ein aufpoliertes Image kann jetzt also nicht schaden. Ob das alleine ausreicht, um auch den Verkaufszahlen wieder Auftrieb zu verleihen, sei dahingestellt.

Eine weitere wichtige Änderung ist die enge Zusammenarbeit mit Daimler. Die Stuttgarter sind im vergangenen Herbst bei den Briten eingestiegen. Ganze 20 Prozent der Anteile wechselten den Besitzer im Rahmen einer Technologiepartnerschaft. Experten werten diesen Deal als enorm wichtig für die Zukunft von Aston Martin.

Die Anleger scheinen mit der Entwicklung von Aston Martin einigermaßen zufrieden zu sein. Zwar erlebte die Aston-Martin-Aktie zu Beginn des neuen Jahres erst einmal eine Erholung. Am gestrigen Mittwoch blickten die Aktionäre aber schon wieder auf Zugewinne von 2,09 Prozent. Mit 19,50 Euro befindet das Papier sich derzeit auf keinem schlechten Niveau.

Vieles lässt sich für das laufende Jahr nicht vorhersehen, schon alleine aufgrund der Corona-Pandemie, welche uns wohl noch einige Zeit begleiten wird. Damit ist die Aston-Martin-Aktie als spekulativ einzustufen. Das bedeutet aber nicht, dass es für Anleger nicht die eine oder andere Chance zu entdecken gibt.





Vergessen Sie alles bisher Dagewesene!

Diese unscheinbare deutsche Aktie wird in Zukunft nur noch steigen … deshalb sollten Sie auf gar keinen Fall zögern und sofort investieren. Denn dieses eine Unternehmen besitzt jetzt die Schlüsseltechnologie, die das Internet der Zukunft benötigt.