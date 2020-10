Aston Martin Aktie: Es war unvorstellbar!

Zum Wochenbeginn hatte es kurz den Anschein, als könnte sich die Aktie von Aston Martin aus dem jüngsten Abwärtstrend befreien. Nach einem Schlusskurs von nur noch 0,55 Euro am Freitag, verbesserten sich die Papiere des britischen Sportwagen-Herstellers am Montag auf wieder 0,60 Euro – ein Plus von mehr als neun Prozent binen wneiger Stunden. Doch die Euphorie um Aston Martin hielt nicht allzu lange an. Aktuell kämpft die Aktie wieder um die Marke von 0,55 Euro. Wie dieser letztlich ausgeht, ist völlig offen.

Zweifellos war es für Aston Martin zwar ein großer Imagegewinn, Anfang September den Wechsel des vierfachen Formel 1-Weltmeisters Sebastian Vettel ins eigene Cockpit vermelden zu können. Noch bedeutender allerdings wäre für die kriselnde Nobelmarke der so ersehnte Erfolg ihres erstes SUV. Der Aston Martin DBX wird seit Anfang Juli in einem neuen Werk des Herstellers im walisischen St. Athan gefertigt, die Zahl der Vorbestellungen ließ durchaus hoffen. Lange Zeit hatten die Briten den Trend zum stadttauglichen Geländewagen verschlafen, während Porsche oder auch Jaguar in diesem Segment längst enorme Stückzahlen produzierten. Noch hat sich Aston Martin zu den Absatzzahlen aus den vergangenen drei Monaten bezüglich des DBX nicht geäußert. Die Autotester allerdings waren ob des Neuen begeistert. Zuletzt lobte die Auto Bild „den Stil und die Agilität“ des fast 200.000 Euro teuren SUV.

Beim Hersteller der legendären James-Bond-Gefährten hofft man daher nicht ohne Grund, dass der Aston Martin DBX künftig rund die Hälfte aller Auslieferungen ausmachen wird. Ermöglichen sollen das zudem DBX-Ableger, die laut Medienberichten bereits 2021 anrollen sollen. Eine Variante wird dabei wohl auf eine flachere Dachlinie setzen, eine weitere soll mit verlängertem Radstand aufwarten und damit Platz für eine dritte Bankreihe bieten. Ein Siebensitzer aus dem Hause Aston Martin – vor nicht allzu langer Zeit war das schlicht unvorstellbar. Oder hat James Bond etwa Kinder?

from

Finanztrends by Achim Graf

Vergessen Sie alles bisher Dagewesene!

Diese unscheinbare deutsche Aktie wird in Zukunft nur noch steigen … deshalb sollten Sie auf gar keinen Fall zögern und sofort investieren. Denn dieses eine Unternehmen besitzt jetzt die Schlüsseltechnologie, die das Internet der Zukunft benötigt.