Aston Martin Aktie: Es gibt Neuigkeiten!

Am Mittwoch meldete sich Aston Martin Lagonda Global Hld Plc (kurz „Aston Martin“) mit Neuigkeiten. Demnach ist ein Prospekt (sogenannter „combined prospectus“) von der zuständigen Behörde genehmigt und am Mittwoch veröffentlicht worden. Wer von den Aktionären von solchen Dokumenten eine Printversion erhalten möchte, soll dies laut Aston Martin so bald wie möglich erhalten. In dem Prospekt ist den Unternehmensangaben zufolge auch die Einladung für eine Hauptversammlung enthalten. Diese soll im Zusammenhang mit den vorgeschlagenen Transaktionen stehen und am 4. Dezember 2020 um 9:30 Uhr morgens (Ortszeit) abgehalten werden.

Das könnte für Aktionäre in Großbritannien interessant sein, denn die Veranstaltung soll am Rechtssitz des Unternehmens stattfinden. Und es soll um die geplante Kapitalerhöhung geben – mal sehen, ob die Aktionäre die Pläne bei der Hauptversammlung durchwinken werden. Geplant ist jedenfalls ein „Record Date“ im Hinblick auf die Kapital-Reorganisierung am 11. Dezember 2020 und damit eine Woche nach dem Datum der Hauptversammlung. Wie gesagt, es bleibt abzuwarten, ob die Aktionäre den Plänen zustimmen werden. Die Aston Martin-Aktie hat auf Monats-Sicht in Euro beachtliche rund 61% zugelegt, steht auf Jahres-Sicht aber im tiefroten Bereich.





