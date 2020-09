Aston Martin-Aktie: Die Enttäuschung ist groß!

In der vergangenen Woche machten sich Gerüchte breit, wonach Sebastian Vettel schon am Wochenende endgültig einen Vertrag beim Formel-1-Werksteam von Aston Martin unterschreiben könnte. Obwohl Vettel selbst derartige Spekulationen schon früh dementierte, hielt sich die Hoffnung auf den sensationellen Wechsel hartnäckig. Spätestens seit Montag wissen wir, dass es noch immer zu keinem Wechsel kam. Die letzten Hoffnungen der Anleger rund um die seit Monaten heiß diskutierte Vertragsunterzeichnungen des viermaligen Formel-1-Weltmeisters sind damit (mal wieder) geplatzt. Doch damit nicht genug, die Gerüchteküche brodelt munter weiter und Vettel bei Aston Martin schein noch lange keine ausgemachte Sache zu sein.

So berichtete etwa der „Express“ am Sonntag, dass Vettel vielleicht doch wieder zu Red Bull zurückkehren könnte. Immerhin gewann der Hesse in jenem Team alle seiner vier Weltmeistertitel. Für ein solches Szenario sollen angeblich beobachtete Gespräche zwischen Vettel und Red-Bull-Teamchef Christian Horner während des Rennens in Spa sprechen. Offizielle Ankündigungen in diese Richtung gibt es noch nicht, sodass es sich weiterhin um blanke Spekulationen handelt, ob und in welchem Team Sebastian Vettel in der nächsten Saison bei der Formel 1 antreten wird.

Immer wieder hatten die wilden Gerüchte rund um Vettel und Aston Martin bedeutenden Einfluss auf den Aktienkurs der Aston Martin-Aktie. So war es auch am Montag, als die Anleger sich deutlich enttäuscht von den jüngsten Entwicklungen zeigten. Über den Tag ging es dadurch um 1,8 Prozent abwärts. Viele Aktionäre erhoffen sich von einem Wechsel von Vettel frischen Wind bei Aston Martin, was letzten Endes die Verkaufszahlen der Traditionsmarke wieder erhöhen könnte. Es ist absehbar, dass das Thema an der Börse noch für einige Zeit aktuell bleiben wird.





