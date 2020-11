Aston Martin Aktie: Einsam an der Spitze!

Bei 0,94 Euro war für die Aktie von Aston Martin am vergangenen Mittwochmittag erst einmal Schluss: Nach ihrem phänomenalen Aufstieg an der Börse legten die Papiere des britischen Sportwagen-Herstellers erst einmal den Rückwärtsgang ein. Bis auf 0,76 Euro fiel die Aston Martin-Aktie am Freitagmorgen zurück, danach erholte sie sich deutlich, ging letztlich bei 0,82 Euro aus dem Handel. Doch in die neue Börsenwoche startete Aston Martin dann offenbar mit neuen Reifen, schoss am Vormittag auf bis zu 0,89 Euro nach oben. Auch anderswo geht es mit der verblassten Nobelmarke wohl ganz nach vorne.

Denn in der kommenden Formel 1-Saison sollen sich Mercedes-AMG und Aston Martin die Aufgabe als Hersteller für das Safety Car teilen. Der Deal gelte als abgemacht, obwohl noch keine Verträge unterzeichnet seien, berichtet das Magazin Auto, Motor & Sport. Es wäre nicht weniger als eine Revolution: Seit 1996 sei das Safety Car der Formel 1 stets ein Mercedes-AMG gewesen, heißt es. „Für Mercedes war es eine willkommene Gelegenheit, seine Performance-Abteilung und die Straßensportwagen ins Rampenlicht zu stellen“, so der Bericht. Nun wird sich wohl auch Aston Martin immer wieder ganz an der Spitze zeigen können, wenngleich gesichert nur bei Rennunterbrechungen.

Völlig überraschend kommt der Coup von Aston Martin nicht: Ab der kommenden Saison wird der Rennstall Racing Point, der in dieser Saison bereits einige Male für Aufsehen in der Formel 1 gesorgt hat, unter der Flagge der Briten ins Rennen gehen. Mehr noch: Am Steuer wird dann niemand Geringeres als der viermalige Weltmeister Sebastian Vettel Platz nehmen. Sein Wechsel von Ferrari zu Aston Martin ist seit einigen Wochen abgemacht. Ziel des zuletzt so enttäuschenden wie entäuschten Rennfahrers wird es zweifellos sein, dafür zu sorgen, dass das Safety Car nicht das einzige Auto der Marke ist, dass 2021 einsam an der Spitze des Feldes seine Runden dreht.





