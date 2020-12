Aston Martin Aktie: Ein Drama!

Weitere Suchergebnisse zu "Aston Martin Lagonda Global Holdings":

Das was sich seit einigen Tagen bei der Aston Martin Aktie abspielt, ist an Spannung kaum zu überbieten. Denn die Aktie befindet sich an einem entscheidenden Punkt! Damit die Aktie die starke Aufwärtsbewegung seit Anfang November fortsetzen und in den nächsten Wochen eine Jahresendrally starten kann, muss der Kurs diese wichtige Hürde nehmen.

Folglich befindet sich die Aktie weiterhin charttechnisch in einer hart umkämpften Zone. So notiert der Kurs in der Nähe eines Widerstandsbereichs bei 0,85-0,90 EUR. Diesen konnte sie trotz mehrerer Anläufe im November nicht überwinden. Nun auch diese Woche. Denn am Dienstag prallte der Kurs erneut am besagten Widerstand ab. Der Break ist jedoch für den weiteren Kursverlauf von großer Bedeutung. Für die Fortsetzung der Aufwärtsbewegung muss die Aktie endlich diese Hürde nehmen.

Nichtsdestotrotz war der November ein erfolgreicher Monat für die Aston Martin Aktie. So konnte der Kurs im vergangenen Monat um beachtliche 41 Prozent zulegen. Zur Freude der Anleger notiert die Aktie aktuell wieder über der 38-Tage-Linie (GD38). Zum besagten Preis-Indikatoren beträgt der Abstand derzeit 23 Prozent.

Die starke Aufwärtsbewegung leitete im Oktober eine Unternehmensnachricht ein. So wurde bekanntgegeben, dass Mercedes-Benz in den kommenden 3 Jahren seine Anteile schrittweise auf bis zu 20 Prozent aufstockt. Die Beteiligung soll einen Gesamtwert von 286 Millionen GBP (~316 Millionen EUR) haben. Im Gegenzug erhält Aston Martin u.a. Zugang zu neuen Komponenten und Technologien für Hybrid- und Elektroantriebssysteme.

Aktuell liegen 8 Analysteneinschätzungen vor. Dabei erhält die Aktie 1 ‘Overweight’-Rating und 3 ‘Hold’-Ratings. Darüber hinaus sind 1 ‘Underweight’-Rating und 3 ‘Sell’-Ratings vorhanden. Das durchschnittliche Kursziel beträgt derweil rund 0,50 GBP (0,55 EUR). Auch wenn die Jahresperformance mit einem Minus von 60 Prozent bislang das absolute Desaster ist, könnte beim Break über den Widerstand eine Jahresendrally den Kursverlust abfedern.





