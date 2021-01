Aston Martin Aktie: Diese ansteckende Begeisterung!

Die Aktie von Aston Martin ist aus ihrer Lethargie erwacht: Nachdem die Papiere des britischen Sportwagen-Herstellers am Dienstag auf 19 Euro zurückgefallen waren und am Mittwoch nicht so recht in Fahrt kamen, legte die Aston Martin-Aktie am Donnerstag bis zum Abend wieder rund vier Prozent zu. Bei einem Kurs von 20,30 Euro gingen die Papiere in Frankfurt letztlich aus dem Handel. Möglicherweise hat Großaktionär Lawrence Stroll mit seiner Begeisterung die Anleger angesteckt.

Denn der kanadische Unternehmer, der 2020 mit 182 Millionen Pfund bei Aston Martin Lagonda Limited eingestiegen war, ist zugleich Chef des neuen Formel 1-Teams, das bislang unter dem Namen Racing Point für Achtungserfolge gesorgt hatte. Dass in der Saison 2021 nun unter anderem der viermalige Weltmeister Sebastian Vettel am Steuer Platz nehmen wird, lässt Stoll von wirklich Großem träumen: Aston Martin will perspektivisch Champion in der Königsklasse werden – und dadurch zugleich dem angeschlagenen Traditions-Unternehmen helfen.

„Die Formel 1 ist eine enorm leistungsfähige Plattform, die eine Schlüsselrolle in der Gesamtstrategie von Aston Martin spielen wird“, wird Lawrence Stroll vom Branchenportal motorsport-total.com zitiert. Es sei ein globaler Sport „mit einem riesigen Publikum, von dem wir glauben, dass er dazu beitragen kann, die Marke neu zu beleben und ihre Attraktivität auf der ganzen Welt weiter zu steigern“, so der Aston Martin-Teamchef weiter.

Die Aktie ist derweil noch nicht ganz an der Spitze angekommen, doch scheinen die Papiere von Aston Martin ihren kleinen Durchhänger vom Monatsanfang überwunden zu haben. Gleich zum Jahresbeginn war die Aktie auf bis zu 23,24 Euro nach oben geschnellt. Davon ist sie aktuell noch knapp 15 Prozent entfernt. Allerdings: Zieht man den Monatsvergleich, stehen die Papiere 16 Prozent im Plus.





