Aston-Martin-Aktie: Da muss einfach mehr kommen!

Rund um Aston Martin ist es in den letzten Wochen eher ruhig geworden. Was die Geschäfte der britischen Traditionsmarke angeht, gibt es so gut wie nichts zu hören. Das kommt bei den Anlegern wenig gut an. In den ersten zwei Handelswochen des neuen Jahres legte die Aston-Martin-Aktie einen lupenreinen Abwärtstrend aufs Parkett.

Ausgehend von 21,36 Euro ging es zunächst abwärts bis auf 20,30 Euro. Die Bullen verteidigten anfangs noch die 20-Euro-Marke, was ihnen aber nur kurze Zeit gelang. Nach unschönen Verlusten in der vergangenen Woche ist der Titel mittlerweile bei nur noch 17,96 Euro angelangt.

Zuletzt verlor die Aston-Martin-Aktie am Freitag um 1,3 Prozent an Wert. Im Zuge der Funkstille tritt derzeit vor allem die Formel 1 in den Vordergrund. Dort wird Aston Martin ab diesem Jahr erstmals mit dem viermaligen Weltmeister Sebastian Vettel antreten, wovon einige Beobachter sich viel erwarten.

Es gibt sogar bereits Träume von dem einen oder anderen Sieg des gebürtigen Hessen, wenngleich niemand ernsthaft mit seinem fünften WM-Titel rechnet. Dafür sind Mercedes und Red Bull schlicht zu überlegen. Sollte Vettel den beiden Platzhirschen das eine oder andere Mal ein Schnippchen schlagen können, könnte sich das aber potenziell positiv auf seinen neuen Arbeitgeber auswirken.

Es gibt jedoch auch kritische Stimmen, welche die Verpflichtung Vettels öffentlich als Fehler bezeichnen. Zu den Zweiflern zählt beispielsweise Eddie Jordan, welcher die Leistungen Vettels bei Ferrari als „jämmerlich“ bezeichnete.

Davon abgesehen scheinen auch die Aktionäre kaum in Euphorie verfallen zu sein. Das Werksteam in der Formel 1 ist auch an der Börse ein gewisses Thema. Selbst gute Nachrichten aus dieser Richtung reichen aber kaum aus, um für ernsthafte Höhenflüge der Aston-Martin-Aktie zu sorgen. Um solche zu erreichen, muss das Unternehmen an anderer Stelle überzeugen.





