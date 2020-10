Aston Martin-Aktie – Ausgesprochen stabil! Turnaround?

Die Aktie des britischen Autoherstellers Aston Martin hat wirklich bessere Zeiten erlebt! Ist der Wert allein schon deshalb ein Kandidat für einen Turnaround? Wohl kaum – die Kursniveaus der vergangenen Jahre dürften für eine längere Zeit nicht gesehen werden! Und doch scheinen die Titel immer einen Blick wert zu sein! Denn der gegenwärtig optisch sehr niedrige Aktienkurs bietet für kurzfristig orientierte Trader Chancen. Und für langfristige interessierte Anleger die Möglichkeit, auf einen Turnaround zu spekulieren! Das Ganze aber ist und bleibt sehr spekulativ!

Spekulativ ist ein Engagement in die Titel von Aston Martin allein deshalb, weil mit Brexit und der Corona-Krise starke Unsicherheiten vorhanden sind, die einen Turnaround hin zu einem positiven Geschäftserfolg gekoppelt mit Schuldenabbau bei dem britischen Autohersteller einfach nicht planbar werden lassen! Denn die Corona-Krise hat auch Aston Martin getroffen!

Zudem ist die Verschuldung einfach enorm! Bei einer Marktkapitalisierung von knapp einer Milliarde GBP wird die Nettoverschuldung im Bereich von circa 800 Millionen GBP geschätzt. Das Nettoergebnis ist hingegen unterirdisch! Weitere Kapitalerhöhungen könnten so durchaus die Folge sein.

Das einzig positive sind derzeit die diversen Marketing-Aktivitäten von Aston Martin! Hohe mediale Aufmerksamkeit erreichten die neu vorgestellten Autotypen von Aston Martin sowie die Sonderprojekte! So ein Supersportwagen oder eben auch die Retro-James-Bond-Fahrzeuge für Erwachsene und Kinder als Sammlerstücke! Und nicht zuletzt der Wechsel von Sebastion Vettel zu zum Formel 1-Rennstall Racing Point, der in der kommenden Saison als Aston Martin firmiert. Die Rennwagen von Aston Martin werden dann in klassischem “Britisch Racing Green” lackiert sein! Die Aktie zumindest scheint sich aufgrund des Marketings an den erreichten Niveaus zu stabilisieren!





