Asian Development Bank emittiert zweijährige Anleihe

Die Asian Development Bank hat eine staatsnahe Anleihe mit einer Laufzeit bis November 2020 begeben. Das Emissionsvolumen beträgt eine Milliarde US-Dollar. Die Anleihe mit der WKN A2RUVJ ist mit einem Kupon von 1,875% ausgestattet, welcher halbjährlich je im Mai und im November gezahlt wird. Die Anleihe ist mit 1.000 US-Dollar nominal anlegerfreundlich gestückelt. Am Börsenplatz Stuttgart kann die Abwicklung sowohl in Euro als auch in US-Dollar erfolgen.Die Asian Development Bank ist eine multilaterale Entwicklungsbank, die Ihren Sitz in der philippinischen Hauptstadt Manila hat. Tätigkeitsschwerpunkt der Bank ist die Armutsbekämpfung im asiatischen und pazifischen Raum durch die Förderung privatwirtschaftlicher Entwicklung, regionalen Kooperationen und Nachhaltigkeit. Die Rating-Agentur S&P bewertet die Asian Development Bank mit AAA.